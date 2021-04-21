Украинцев будут больше контролировать по жилищным субсидиям

Что произошло

Правительство ужесточило условия по предоставлению субсидий. Решение принято 14 апреля. Отныне такой помощи будут лишены люди в случае стоимостной покупки на 50 тыс. грн, будет приниматься во внимание, в частности, покупка гражданами инвалюты, металлов, наличие депозитов. Также местные комиссии не смогут назначать жилищные субсидии в отдельных случаях.

Что говорят в Минсоцполитики

"Если раньше уже была норма о том, что субсидия не назначалась по покупке определенных дорогостоящих вещей на сумму более 50 тыс. гривен, то сейчас происходит уточнение, что именно имеется в виду", - отметил Музыченко.

По его словам, есть и определенные аспекты имущественного положения. "Скажем так, ситуация с верификацией показывает, что люди, которые оформляют субсидию, в отдельных случаях после этого делают или взносы в уставный капитал определенных обществ, или предприятий на сумму более 50 тыс. гривен. То есть, оплатить коммунальные услуги средств не хватает, а осуществить соответствующие уставные взносы - пожалуйста", - сказал Музыченко.

Кроме того, как указал представитель Минсоцполитики, есть ситуации, когда человек, оформив субсидию, идет и покупает валюты больше чем на миллион гривен, или покупает два или три автомобиля.

"Мы не говорим о том, что это массовый характер, это отдельные проценты, возможно, десятые доли процентов. Но если мы говорим о том, что субсидии - это адресная помощь, то государство должно правильно регулировать ее предоставление и обеспечить ее попадание именно тем, кто в этом нуждается, а не совершает покупки за один раз на 50 тысяч и больше, а вот коммунальные услуги оплатить этим людям сложно", - рассказал чиновник.

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"Каждый раз перед тем, как оформлять субсидию, происходит процедура проверки. Но есть ограничения в доступе. Органы социальной защиты населения допустим не имеют доступа к банковской тайне. А все покупки свыше 50 тыс. гривен проходят через банковские учреждения в соответствии с решением Нацбанка. Поэтому нам нужна помощь Министерства финансов, которое имеет доступ к такой информации. Эта работа проводится каждый месяц. Сейчас настало время, когда мы должны уточнить соответствующие аспекты", - отметил замминистра.

Так, по его словам, во время верификации обращается внимание на потенциально площадь жилья сверх нормы для предоставления субсидии, или когда в домохозяйстве, которое претендует на субсидию, зарегистрированы, к примеру, дети, но по сути не проживают там.

"Значительная часть людей зарегистрировано в одном месте, а фактически проживает или работает в другом месте. Если это и сейчас подтверждается документально, но параллельно каждое такое решение выносится на комиссионное дело. То есть, это больше 300 тысяч случаев по стране. Так мы просто на основании этих документов можем уже принимать решение опять же без рассмотрения комиссионных дел. Поэтому сейчас этот аспект совершенно никаким образом не влияет на контингент получателей субсидий", - сообщил Музыченко.

"Что касается имущественного характера, то ... если у конкретного лица два и более автомобиля (нетранспортные средства, а именно автомобили), то мы считаем, что в субсидии такое лицо не нуждается", - добавил он.

Какой процент лишают субсидий

На уточнение, сколько людей лишили субсидий вследствие проверки, к примеру, за 2021 год, Музыченко ответил: "На сегодня мы имеем ситуацию, когда около 3 миллионов домохозяйств получают субсидию. У нас апрель - последний месяц отопительного периода. Если говорить о том, что выявляет верификация, то это 2-3%".