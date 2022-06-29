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Українці зможуть безкоштовно отримати ІТ-освіту – Мінцифри

Українці зможуть безкоштовно отримати ІТ-освіту – Мінцифри

Київ • УНН

 • 228312 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Мінцифри разом з міжнародними партнерами запускають новий освітній проект «IT Generation», мета якого – підготувати спеціалістів та підвищити частку ІТ у ВВП країни до 10%. Про це на брифінгу повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

"Саме питанню освіти треба приділяти більше часу. За останні пів року ми напрацювали алгоритм розвитку ІТ освіти, що потрібно конкретно зробити, щоб задовільнити попит та забезпечити всі потреби. Реформа ІТ освіти включає в себе багато етапів: зміна підходів до вивчення інформатики в школах, зміна підходу до управління закладах вищої освіти в напрямку технологій, введення нових спеціальностей та інші етапи", - повідомив міністр.

Деталі

За його словами, на першому етапі планується навчити тисячу українців ІТ спеціальностям. Це не лише розробка, але й навички менеджменту та дизайн. На другому етапі навчання пройдуть близько 2 тисяч українців. А далі вже планується безкоштовно навчити 30-40 тисяч громадян.

"Суть проекту полягає в тому, що ми обираємо кращі школи, онлайн і оффлайн, даємо їм можливість зібрати заявки від українців, які не працювали в ІТ, пройти співбесіду. Вже після цього, наші партнери сплачуватимуть 100% навчання українців, які пройшли співбесіду, та зможуть працювати в найбільш прогресивній галузі", – зазначив Федоров.

Щоб стати студентом в одній із таких шкіл, людина повинна бути без досвіду та без відповідної професії.

"Ми допомагаємо українцям, які залишилися без роботи, а також розвиваємо онлайн освіту", – наголосив міністр.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков розповів, що проект побудований наступним чином. На першому етапі відбираються школи, це триватиме два тижні. Потім навчальні заклади, які відповідають вимогам, будуть анонсовані на сайті проекту. А вже потім студенти зможуть подавати свої заявки.

"Студент, який подав свою заявку, проходить кваліфікацію в навчального закладу і лише навчальний заклад вирішує, чи може студент навчатися. На етапі фінансування компанія-партнер надає грант на оплату цієї освіти", – повідомив Борняков.

Нагадаємо

Михайло Федоров повідомив, що мобільний додаток соцмережі Facebook тепер доступний українською мовою для iOS. Також незабаром буде доступна українська версія застосунку Messenger для iOS.

Українські Національні Новини

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