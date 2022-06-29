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Украинцы смогут бесплатно получить ІТ-образование – Минцифры

Украинцы смогут бесплатно получить ІТ-образование – Минцифры

Киев • УНН

 • 228308 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Минцифры вместе с международными партнерами запускают новый образовательный проект "IT Generation", цель которого – подготовить специалистов и повысить долю ІТ в ВВП страны до 10%. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

"Именно образованию нужно уделять больше времени. За последние полгода мы наработали алгоритм развития ІТ образования, что нужно конкретно сделать, чтобы удовлетворить спрос и обеспечить все потребности. Реформа ІТ образования включает в себя много этапов: изменение подходов к изучению информатики в школах, изменение подхода к управлению заведениями высшего образования в направлении технологий, введение новых специальностей и другие этапы", - сообщил министр.

Детали

По его словам, на первом этапе планируется обучить тысячу украинцев ІТ специальностям. Это не только разработка, но навыки менеджмента и дизайн. На втором этапе обучение пройдут около 2 тысяч украинцев. А дальше уже планируется бесплатно обучить 30-40 тысяч граждан.

"Суть проекта состоит в том, что мы выбираем лучшие школы, онлайн и оффлайн, даем им возможность собрать заявки от украинцев, не работавших в ІТ, пройти собеседование. Уже после этого, наши партнеры будут платить 100% обучения украинцев, которые прошли собеседование, и смогут работать в наиболее прогрессивной отрасли", – отметил Федоров.

Чтобы стать студентом в одной из таких школ, человек должен быть без опыта и соответствующей профессии.

"Мы помогаем оставшимся без работы украинцам, а также развиваем онлайн образование", – подчеркнул министр.

Замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков рассказал, что проект построен следующим образом. На первом этапе отбираются школы, это продлится две недели. Затем учебные заведения, отвечающие требованиям, будут анонсированы на сайте проекта. А потом студенты смогут подавать свои заявки.

"Студент, подавший свою заявку, проходит квалификацию в учебное заведение и только учебное заведение решает, может ли студент учиться. На этапе финансирования компания-партнер предоставляет грант на оплату этого образования", – сообщил Борняков.

Напомним

Михаил Федоров сообщил, что мобильное приложение соцсети Facebook теперь доступно на украинском языке для iOS. Также в скором времени будет доступна украинская версия приложения Messenger для iOS.

Украинские Национальные Новости

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