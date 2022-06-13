Застосунок Facebook тепер доступний українською для iOS
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Мобільний додаток соцмережі Facebook тепер доступний українською мовою для iOS. Також незабаром буде доступна українська версія застосунку Messenger для iOS. Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на сторінці в Facebook, інформує УНН.
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"Якщо робоча мова вашого смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час", - ідеться в повідомленні.
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Також Федоров додав, що невдовзі в соцмережі Instagram функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати відео довжиною в 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.
"Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - резюмував міністр.
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