Застосунок Facebook тепер доступний українською для iOS

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"Якщо робоча мова вашого смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час", - ідеться в повідомленні.

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Також Федоров додав, що невдовзі в соцмережі Instagram функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати відео довжиною в 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.

"Я дякую Meta за потужну підтримку всіх наших ініціатив та українізації. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якомога більше застосунків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - резюмував міністр.

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