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Приложение Facebook теперь доступно на украинском языке для iOS

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Мобильное приложение соцсети Facebook теперь доступно на украинском языке для iOS. Также в скором времени будет доступна украинская версия приложения Messenger для iOS. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на странице в Facebook, информирует УНН

Цитата

"Если рабочий язык вашего смартфона — украинский, то приложение Facebook также автоматически перейдет на него через некоторое время", - говорится в сообщении.

Детали 

Также Федоров добавил, что в скором времени в соцсети Instagram функция Reels, позволяющая пользователям записывать видео длиной в 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты, будет доступна в Украине.

"Я благодарю Meta за мощную поддержку всех наших инициатив и украинизации. Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны", - резюмировал министр.

Напомним

Starlink Ukraine получила лицензию оператора – вскоре представительство компании SpaceX начнет активную работу в Украине.

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