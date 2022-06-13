Приложение Facebook теперь доступно на украинском языке для iOS
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Мобильное приложение соцсети Facebook теперь доступно на украинском языке для iOS. Также в скором времени будет доступна украинская версия приложения Messenger для iOS. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на странице в Facebook, информирует УНН.
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"Если рабочий язык вашего смартфона — украинский, то приложение Facebook также автоматически перейдет на него через некоторое время", - говорится в сообщении.
Детали
Также Федоров добавил, что в скором времени в соцсети Instagram функция Reels, позволяющая пользователям записывать видео длиной в 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты, будет доступна в Украине.
"Я благодарю Meta за мощную поддержку всех наших инициатив и украинизации. Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны", - резюмировал министр.
Напомним
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