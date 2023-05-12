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Українці скаржаться, що в Helsi з’являються "ліві" записи до лікарів – чоловіків навіть направляють до гінеколога

Українці скаржаться, що в Helsi з’являються "ліві" записи до лікарів – чоловіків навіть направляють до гінеколога

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня УНН. В особистих кабінетах українців в системі Helsi з’являються записи, що вони, нібито, відвідували певних лікарів, здавали аналізи, проходили процедури, хоча всього цього не було. У Helsi у відповідь на це радять скаржитися на медичні заклади, пише УНН.

Українці останнім часом із подивом дізнаються, що у їхніх особистих кабінетах в системі Helsi є записи про відвідування медичних закладів, хоча, насправді, у ті дні тих закладів вони не відвідували.

Поширення набув допис у мережі Facebоok Наталки Макогон, яка виявила “лівий” запис про відеоконсультацію у сімейного лікаря. А її чоловіка “записали” на флюорографію та аналіз крові, а потім на прийом до травматолога та уролога. Хоча, він до поліклініки і не збирався.

Під дописом з'явилися майже дві сотні коментарів із подібними скаргами. Люди пишуть, що вони, виявляється, здавали якісь аналізи, відвідували певних лікарів, записані на додаткову вакцинацію. Одна користувачка написала, що відвела сина на масаж, їй не сподобалося і вони більше не ходили. А в особистому кабінеті стоїть запис, що сеансів масажу було 10-ть.

Доходить до трагікомічних випадків, коли в особистих кабінетах чоловіків зазначено, що вони відвідували гінеколога. А деякі не один раз.

Користувачі сходяться на думці, що таким чином медзаклади “вибивають” собі фінансування.

Спеціаліст з комунікацій Helsi Наталя Федишин, в свою чергу, стверджує, що саме завдяки прозорості системи є можливість виявляти такі випадки. Радить скаржитися до медзакладу чи до Національної служби здоров’я.

“Коли користувач Helsi знаходить у своєму кабінеті некоректні візити, зафіксовані лікарем, — це результат роботи прозорої системи, в якій користувач контролює свої дані.

Контроль коректності внесення даних до Єдиної державної системи охорони здоров‘я, які є основою для оплати праці лікарів, відповідає Національна служба здоров’я України.

Тож у такому випадку треба звертатися до медзакладу, у підтримку Helsi, яка все одно звернеться до закладу або на гарячу лінію Національної служби здоров’я України для реєстрації скарги (16-77) або написати на пошту [email protected]”, — зазначає Федишин.

Як згодом з’ясувала Наталка Макогон, запис у її особистому кабінеті “робив не сімейний лікар, а вторинна ланка”.

Хоча, проблему “лівих” записів це все одно не знімає, і її визнають навіть у Міністерстві охорони здоров’я. Зокрема, очільник МОЗ Віктор Ляшко нещодавно на зустрічі із журналістами пообіцяв, що проведуть моніторинг і будуть вживати заходи.

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