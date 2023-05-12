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Украинцы жалуются, что в Helsi появляются "левые" записи к врачам - мужчин даже направляют к гинекологу

Украинцы жалуются, что в Helsi появляются "левые" записи к врачам - мужчин даже направляют к гинекологу

Киев • УНН

 • 1494544 просмотра

КИЕВ. 12 мая УНН. В личных кабинетах украинцев в системе Helsi появляются записи, что они, якобы, посещали определенных врачей, сдавали анализы, проходили процедуры, хотя всего этого не было. В Helsi в ответ на это советуют жаловаться на медицинские учреждения, пишет УНН.

Украинцы в последнее время с удивлением узнают, что в их личных кабинетах в системе Helsi есть записи о посещении медицинских учреждений, хотя, на самом деле, в те дни тех заведений они не посещали.

Распространение получило сообщение в сети Facebоok Натальи Макогон, которая обнаружила “левую” запись о видеоконсультации у семейного врача. А ее мужа “записали” на флюорографию и анализ крови, а затем на прием к травматологу и урологу. Хотя, он в поликлинику и не собирался.

Под сообщением появились почти две сотни комментариев с подобными жалобами. Люди пишут, что они, оказывается, сдавали какие-то анализы, посещали определенных врачей, записаны на дополнительную вакцинацию. Одна пользовательница написала, что отвела сына на массаж, ей не понравилось, и они больше не ходили. А в личном кабинете стоит запись, что сеансов массажа было 10-ть.

Доходит до трагикомических случаев, когда в личных кабинетах мужчин указано, что они посещали гинеколога. А некоторые не один раз.

Пользователи сходятся во мнении, что таким образом медучреждения “выбивают” себе финансирование.

Специалист по коммуникациям Helsi Наталья Федишин, в свою очередь, утверждает, что именно благодаря прозрачности системы есть возможность выявлять такие случаи. Советует жаловаться в медучреждение или в Национальную службу здоровья.

“Когда пользователь Helsi находит в своем кабинете некорректные визиты, зафиксированные врачом, — это результат работы прозрачной системы, в которой пользователь контролирует свои данные.

Контроль корректности внесения данных в Единую государственную систему здравоохранения‘я, которые являются основой для оплаты труда врачей, отвечает Национальная служба здоровья Украины.

Поэтому в таком случае надо обращаться в медучреждение, в поддержку Helsi, которая все равно обратится в учреждение или на горячую линию Национальной службы здоровья Украины для регистрации жалобы (16-77) или написать на почту [email protected]”, — отмечает Федишин.

Как впоследствии выяснила Наталья Макогон запись в ее личном кабинете “делал не семейный врач, а вторичное звено”.

Хотя, проблему “левых” записей это все равно не снимает, и ее признают даже в Министерстве здравоохранения. В частности, глава Минздрава Ляшко недавно на встрече с журналистами пообещал, что проведут мониторинг и будут принимать меры.

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