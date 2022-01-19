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Вносили фейкові дані про вакцинацію до Helsi: повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Вносили фейкові дані про вакцинацію до Helsi: повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Київ • УНН

 • 29415 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві викрили схему збагачення за участі очільниці медустанови та трьох її пособників, серед яких ексзаступник міністра соціальної політики України Олександра Чуркіна. Схема полягала у вимаганні та одержанні хабаря з практикуючих лікарів, а також в організації схеми з підроблення свідоцтв про вакцинацію громадян від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про ексзаступника міністра соціальної політики України Олександру Чуркіну.

Цитата

“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва в одному із закладів охорони здоров’я м. Києва викрито протиправну схему збагачення за участі очільниці медустанови та трьох її пособників, яка полягала у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди з практикуючих лікарів, а також в організації схеми з підроблення свідоцтв про вакцинацію громадян від COVID-19”, — йдеться в повідомлленні.

Деталі

Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, керівник Київського дитячого діагностичного центру організувала схему, за якою підпорядковані їй лікарі щомісячно відраховували їй частину своєї заробітної плати для того, щоб продовжувати працювати у цій установі. Розмір “данини” залежав від кількості робочих змін лікарів.

У ході документування протиправної діяльності задокументовано вимагання та одержання вказаною посадовою особою грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. гривень. Після чергової передачі неправомірної вигоди у розмірі 30 тис. грн. останню було затримано.

“Крім цього встановлено, що група осіб, до складу якої входили вищезгадана керівник та один з лікарів цього медичного центру, колишня радниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соціальної політики України, організували внесення до інформаційної системи „Helsi.me“ завідомо неправдивих відомостей про вакцинацію громадян від COVID-19 без її фактичного проведення за грошову винагороду у розмірі 250 доларів США”, — зазначається в повідомленні.

Так, двоє з учасників групи здійснювали пошук потенційних клієнтів та приймали від них замовлення, після чого передавали дані про замовників директору закладу охорони здоров’я, яка скеровувала відповідні списки лікарю.

В прокуратурі повідомлили, що надалі відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг “Дія”.
На даний час на підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів громадян України, які підтверджують протиправну діяльність. Зауважимо, що до початку проведення обшуку одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша — сховала вимкнутий гаджет за шафою.

“Очільницю медустанови затримано в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України, іншим трьом фігурантам наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Києві викрили медиків, які займалися підробленням свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 за грошову винагороду у розмірі від 4 до 6 тисяч гривень.

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