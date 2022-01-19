Вносили ложные данные о вакцинации в Helsi: сообщено о подозрении экс-замминистра соцполитики

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве разоблачили схему обогащения при участии руководителя медучреждения и троих ее пособников, среди которых экс-замминистра социальной политики Александра Чуркина. Схема заключалась в вымогательстве и получении взятки с практикующих врачей, а также в организации схемы по подделке свидетельств о вакцинации граждан от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем заместителе министра социальной политики Украины Александру Чуркину.

Цитата

“Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева в одном из учреждений здравоохранения разоблачили противоправную схему обогащения при участии руководителя медучреждения и троих ее пособников, которая заключалась в вымогательстве и получении неправомерной выгоды с практикующих врачей, а также в организации схемы по подделке свидетельств о вакцинации граждан от COVID-19”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно материалам следствия, руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работать в этом учреждении. Размер “дани” зависел от количества рабочих смен врачей.

В ходе документирования противоправной деятельности задокументировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тыс. гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тыс. грн. последняя была задержана.

“Кроме этого установлено, что группа лиц, в состав которой входили вышеупомянутая руководитель и один из врачей этого медицинского центра, бывшая советник заместителя председателя КГГА и экс-замминистра социальной политики Украины, организовали внесения в информационную систему „Helsi.me“ заведомо ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения за денежное вознаграждение в размере 250 долларов США”, — отмечается в сообщении.

Двое из участников группы осуществляли поиск потенциальных клиентов и принимали от них заказ, после чего передавали данные о заказчиках директору заведения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

В прокуратуре сообщили, что в дальнейшем сведения о якобы проведенной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки на Единый портал государственных услуг “Дія”.

В настоящее время на основании постановлений суда проведены обыски по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины, которые подтверждают противоправную деятельность. Заметим, что до начала проведения обыска одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая — спрятала гаджет за шкафом, предварительно выключив телефон.

“Главу медучреждения задержан в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 УК Украины, другим трем фигурантам сейчас сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Киеве разоблачили медиков, которые занимались подделкой свидетельств о вакцинации против COVID-19 за денежное вознаграждение в размере от 4 до 6 тысяч гривен.

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