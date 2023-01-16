Українці під час війни почали більше цікавитися політикою - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В українців під час повномасштабної війни посилилась зацікавленість політикою. Певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене 19 до 25 грудня 2022 року, інформує УНН.
Цитата
«Під час війни посилилась зацікавленість населення політикою (певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%), що цілком вкладається в логіку війни: вона йде не лише на полі бою, але й війною в сфері політики та ідеології», - йдеться в результатах опитування.
Деталі
Повідомляється, що три чверті респондентів (75,9%) вважають, що зараз люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди. Зазначається, що перш за все це вказує на узгодженість сьогоднішніх поглядів основної частини населення з офіційною позицією та повідомленнями влади.
«Також доволі високим (60,2%) є рівень згоди з тим, що в Україні існують політичні лідери, які могли б ефективно керувати країною. Це показник є цілком зрозумілим, оскільки більшість довоєнних політичних лідерів залишилися в українській політиці, окремі нові політичні лідери зміцнили свої позиції, а також через зростання довіри до інститутів влади. Відчутно менше додалося тих, хто згоден з існуванням в Україні політичних партій і рухів, яким можна довірити владу (їх кількість зросла з 24% у 2021 році до 34,5% у 2022)», - йдеться в результатах опитування.
Додамо
Результати опитування КМІС репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування - у відповідності з демографічною структурою, що існувала на початок широкомасштабної війни Рос проти України).
Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.
Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.