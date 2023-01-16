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Українці під час війни почали більше цікавитися політикою - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. В українців під час повномасштабної війни посилилась зацікавленість політикою. Певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене 19 до 25 грудня 2022 року, інформує УНН.

Українці під час війни почали більше цікавитися політикою - опитування

Цитата

«Під час війни посилилась зацікавленість населення політикою (певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%), що цілком вкладається в логіку війни: вона йде не лише на полі бою, але й війною в сфері політики та ідеології», - йдеться в результатах опитування.

Деталі

Повідомляється, що три чверті респондентів (75,9%) вважають, що зараз люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди. Зазначається, що перш за все це вказує на узгодженість сьогоднішніх поглядів основної частини населення з офіційною позицією та повідомленнями влади.

«Також доволі високим (60,2%) є рівень згоди з тим, що в Україні існують політичні лідери, які могли б ефективно керувати країною. Це показник є цілком зрозумілим, оскільки більшість довоєнних політичних лідерів залишилися в українській політиці, окремі нові політичні лідери зміцнили свої позиції, а також через зростання довіри до інститутів влади. Відчутно менше додалося тих, хто згоден з існуванням в Україні політичних партій і рухів, яким можна довірити владу (їх кількість зросла з 24% у 2021 році до 34,5% у 2022)», - йдеться в результатах опитування.

Додамо

Результати опитування КМІС репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування - у відповідності з демографічною структурою, що існувала на початок широкомасштабної війни Рос проти України).

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.

Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

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