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Украинцы во время войны стали больше интересоваться политикой - опрос

Киев • УНН

 • 156837 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. У украинцев во время полномасштабной войны усилилась заинтересованность политикой. В определенной степени политикой интересуются 60,5%, очень интересуются 29,9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 19 до 25 декабря 2022 года, информирует УНН.

Украинцы во время войны стали больше интересоваться политикой - опрос

Цитата

«Во время войны усилилась заинтересованность населения политикой (в определенной степени политикой интересуются 60,5%, очень интересуются 29,9%), что вполне укладывается в логику войны: она идет не только на поле боя, но и войной в сфере политики и идеологии», - говорится в результатах опроса.

Детали

Сообщается, что три четверти респондентов (75,9%) считают, что сейчас люди могут свободно выражать свои политические взгляды. Отмечается, что прежде всего это указывает на согласованность сегодняшних взглядов основной части населения с официальной позицией и сообщениями властей.

«Также довольно высоким (60,2%) является уровень согласия с тем, что в Украине существуют политические лидеры, которые могли бы эффективно управлять страной. Этот показатель вполне объясним, поскольку большинство довоенных политических лидеров остались в украинской политике, отдельные новые политические лидеры укрепили свои позиции, а также из-за роста доверия к институтам власти. Ощутимо меньше прибавилось тех, кто согласен с существованием в Украине политических партий и движений, которым можно доверить власть (их количество выросло с 24% в 2021 году до 34,5% в 2022 году)», - говорится в результатах опроса.

Добавим

Результаты опроса КМИС репрезентуют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса (после взвешивания - в соответствии с демографической структурой, существовавшей на начало широкомасштабной войны рф против Украины).

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.

Украинские Национальные Новости

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