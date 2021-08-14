Українці не постраждали у масштабних пожежах в Греції – посольство

Цитата

“Громадяни України з зон пожеж до Посольства за допомогою не зверталися. За інформацією, наявною у Посольства, громадян України, постраждалих внаслідок пожеж, немає”, — повідомили дипломати.

Раніше у Посольстві повідомили УНН, що консульськими посадовими особами встановлено та підтримується комунікація з відповідальними представниками органів місцевих влад районів, де відбулися та продовжуються пожежі, з метою оперативного надання Посольством, у разі виявлення постраждалих громадян України, у взаємодії з грецькими органами відповідної допомоги в межах компетенції дипустанови.

Нагадаємо

Напередодні на грецькому острові Евбея, де ще тиждень тому тому вогонь спалив домівки і ліси, почалася нова пожежа. Попередня пожежа на острові почалась 3 серпня та знищила більшу частину півночі Евбеї, популярного серед туристів острова. У вівторок влада Греції зосередила свої ресурси на пожежі на Евбеї.

Пожежна служба повідомила, що 873 пожежників, 50 наземних бригад і 229 транспортних засобів боролися з пожежею, у тому числі вогнеборці з України, Румунії, Сербії, Словаччини та Польщі. За даними пожежної служби, 14 вертольотів забезпечували підтримку з повітря, у тому числі три з Сербії, два з Швейцарії і два з Єгипту.

Доповнення

Пожежі у Греції виникли після найсильнішої за останні три десятиліття аномальної спеки в країні, коли температура піднялася до 45 градусів за Цельсієм. У загальнонаціональному телезверненніпрем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс сказав, що всього за кілька днів по всій країні спалахнули 586 лісових пожеж.

Пожежі за останні два тижні знищили майже 100 000 гектарів, у результаті чого троє загинули, сотні залишилися без даху над головою, тисячі були змушені евакуюватися, також завдано економічний і екологічний збиток. Місцева поліція затримала 118 осіб за підпали лісів.