У Греції спалахнула нова пожежа

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Відомо, що вогонь спалахнув на південь від району, який став епіцентром лиха. Пожежна служба Греції повідомила, що чотири літаки та шість вертольотів були відправлені для контролю над новою пожежею у центрі острова разом з 23 пожежниками та 10 автомобілями.

Попередня пожежа, яка запалала на острові, стала однією із найбільших лісових пожеж у країні.

Додамо

Прем’єр-міністр Греції 12 серпня описав пожежі у країні, як найбільшу екологічну катастрофу, яку бачила Греція за останні десятиліття. “Нам вдалося врятувати життя, але ми втратили лісу і майно. Це найбільша екологічна катастрофа останніх декількох десятиліть”, — сказав Міцотакіс.

Нагадаємо

Попередня пожежа на острові почалась 3 серпня та знищила більшу частину півночі Евбеї, популярного серед туристів острова.

У вівторок влада Греції зосередила свої ресурси на пожежі на Евбеї. Пожежна служба повідомила, що 873 пожежників, 50 наземних бригад і 229 транспортних засобів боролися з пожежею, у тому числі вогнеборці з України, Румунії, Сербії, Словаччини та Польщі. За даними пожежної служби, 14 вертольотів забезпечували підтримку з повітря, у тому числі три з Сербії, два з Швейцарії і два з Єгипту.