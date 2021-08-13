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У Греції спалахнула нова пожежа

У Греції спалахнула нова пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. На грецькому острові Евбея, де ще неделю тому вогонь спалив домівки і ліси, почалася нова пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Деталі

Відомо, що вогонь спалахнув на південь від району, який став епіцентром лиха. Пожежна служба Греції повідомила, що чотири літаки та шість вертольотів були відправлені для контролю над новою пожежею у центрі острова разом з 23 пожежниками та 10 автомобілями.

Попередня пожежа, яка запалала на острові, стала однією із найбільших лісових пожеж у країні.

Додамо

Прем’єр-міністр Греції 12 серпня описав пожежі у країні, як найбільшу екологічну катастрофу, яку бачила Греція за останні десятиліття. “Нам вдалося врятувати життя, але ми втратили лісу і майно. Це найбільша екологічна катастрофа останніх декількох десятиліть”, — сказав Міцотакіс.

Нагадаємо

Попередня пожежа на острові почалась 3 серпня та знищила більшу частину півночі Евбеї, популярного серед туристів острова.

У вівторок влада Греції зосередила свої ресурси на пожежі на Евбеї. Пожежна служба повідомила, що 873 пожежників, 50 наземних бригад і 229 транспортних засобів боролися з пожежею, у тому числі вогнеборці з України, Румунії, Сербії, Словаччини та Польщі. За даними пожежної служби, 14 вертольотів забезпечували підтримку з повітря, у тому числі три з Сербії, два з Швейцарії і два з Єгипту.

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