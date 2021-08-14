Украинцы не пострадали в масштабных пожарах в Греции - посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Состоянию на 13 августа Посольство Украины в Греции не получало информацию о наличии украинских граждан среди пострадавших в результате масштабных пожаров на территории страны. Об этом УНН сообщили в консульском подразделении посольства
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“Граждане Украины из зон пожаров в Посольство с помощью не обращались. По информации, имеющейся у Посольства, граждан Украины, пострадавших в результате пожаров, нет”, - сообщили дипломаты.
Ранее в посольстве УНН сообщили, что консульскими должностными лицами установлена и поддерживается коммуникация с ответственными представителями органов местной власти районов, где произошли и продолжаются пожары, с целью оперативного предоставления Посольством, в случае обнаружения пострадавших граждан Украины, во взаимодействии с соответствующими греческими органами в пределах компетенции диппредставительства.
Напомним
Накануне на греческом острове Эвбея, где еще неделю тому назад огонь сжег дома и леса, начался новый пожар. Предыдущий пожар на острове начался 3 августа и уничтожил большую часть севера Эвбеи, популярного среди туристов острова. Во вторник власти Греции сосредоточили свои ресурсы на пожаре на острове.
Пожарная служба сообщила, что 873 пожарных, 50 наземных бригад и 229 транспортных средств боролись с пожаром, в том числе пожарные из Украины, Румынии, Сербии, Словакии и Польши. По данным пожарной службы, 14 вертолетов обеспечивали поддержку с воздуха, в том числе три из Сербии, два из Швейцарии и два из Египта.
Дополнение
Пожары в Греции возникли после сильнейшей за последние три десятилетия аномальной жары в стране, когда температура поднялась до 45 градусов по Цельсию. В общенациональном телеобращении премьер-министр страны Кириакос Мицотакис сказал, что всего за несколько дней по всей стране вспыхнули 586 лесных пожаров.
Пожары за последние две недели уничтожили почти 100 000 гектаров, в результате чего трое погибли, сотни остались без крова, тысячи были вынуждены эвакуироваться, также нанесен экономический и экологический ущерб. Местная полиция задержала 118 человек за поджоги лесов.