У Греції поліція затримала 118 осіб за підпали лісів

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За даними телеканалу, з 4 по 11 серпня поліцейськими по всій країні було вироблено 118 затримань за підозрою в умисних підпалах лісів або підпали через недбальство, на 18 осіб були складені документи на арешт. Вік підозрюваних у підпалах коливається від 15 до 78 років.

Наприклад, на острові Лесбос чоловік влаштував пожежу, спалюючи овечу вовну. У місті Сірка в парку спалювали кабелі, щоб добути з них мідь. В гаю Фінопулу в Гізі іноземець за допомогою паперових рушників і зім’ятих пачок сигарет намагався підпалити дерево і суху траву. У містечку Кріонері пожежний-доброволець запалював траву, щоб самому ж загасити пожежу. Так він влаштував чотири пожежі.

Доповнення

Крім того, були заарештовані шість осіб за крадіжки речей з будинків, які частково були зруйновані пожежами, зазначає телеканал.

Лісові пожежі у Греції

У Греції останнім часом спостерігалася найтриваліша за 30 років спека, температура досягла 45 градусів за Цельсієм. Безліч будинків, підприємств і ферм згоріли на тлі цієї аномальної хвилі тепла у результаті лісових пожеж.

Греція звернулася за допомогою через систему екстреної підтримки Європейського Союзу. Пожежники були відправлені у тому числі з України.

Після тижня напруженої боротьби з пожежами у Греції у понеділок, 9 серпня, ситуація дещо покращилася. Хоча й очікується нова хвиля спеки, вітер протягом цього дня був слабким, тому нові пожежі не спалахували. На північ від Афін, де пожежники та рятувальники кілька днів боролися з полум’ям, вогонь досі тліє. Екстрені служби в основному залучені там до гасіння невеликих осередків вогню, які спалахували знову.

Тим часом на острові Евбея продовжують лютувати пожежі. На півострові Пелопоннес вдалося взяти під контроль особливо великі пожежі.