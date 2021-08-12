У Греції поліція затримала 118 осіб за підпали лісів

Лісові пожежі у Греції
У Греції останнім часом спостерігалася найтриваліша за 30 років спека, температура досягла 45 градусів за Цельсієм. Безліч будинків, підприємств і ферм згоріли на тлі цієї аномальної хвилі тепла у результаті лісових пожеж.
Греція звернулася за допомогою через систему екстреної підтримки Європейського Союзу. Пожежники були відправлені у тому числі з України.
Після тижня напруженої боротьби з пожежами у Греції у понеділок, 9 серпня, ситуація дещо покращилася. Хоча й очікується нова хвиля спеки, вітер протягом цього дня був слабким, тому нові пожежі не спалахували. На північ від Афін, де пожежники та рятувальники кілька днів боролися з полум’ям, вогонь досі тліє. Екстрені служби в основному залучені там до гасіння невеликих осередків вогню, які спалахували знову.
Тим часом на острові Евбея продовжують лютувати пожежі. На півострові Пелопоннес вдалося взяти під контроль особливо великі пожежі.