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Український політв'язень вперше за рік прибув до суду РФ на апеляцію: питав, коли обмін

Київ • УНН

 • 11421 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Вперше за рік сьогодні українського політв'язня Івана Яцкіна привезли в суд апеляційної інстанції, де він взяти участь в судовому засіданні з розгляду апеляційної скарги. Про хід розгляду та стан політв'язнів розповів адвокат Микола Полозов, передає УНН.

Український політв'язень вперше за рік прибув до суду РФ на апеляцію: питав, коли обмін

“Московський міський суд сьогодні розглянув апеляційну скаргу захисту українського політв’язня Івана Яцкіна.

Вперше за рік його привезли до суду апеляційної інстанції, де він безпосередньо, а не по відеозв’язку зміг взяти участь в судовому засіданні”, — написав Полозов в Facebook.

За його словами, до початку судового засідання йому вдалося поспілкуватися зі своїм клієнтом.

“Іван Григорович почувається задовільно. Багато питав про свою сім’ю, дітей. У нього на утриманні четверо неповнолітніх дітей та літня мама”, — повідомив захисник.

Також за його словами, Яцкін подав заяву на його огляд окулістом.

“За час перебування в СІЗО у Івана Яцкіна сильно впав зір. Старі окуляри вже не допомагають. Через це він не може замовляти книги з бібліотеки і йому, очевидно, буде дуже складно знайомитися з матеріалами кримінальної справи”, — написав Полозов.

“Також він цікавився робляться якісь дії з обміну утримуваними особами між Україною і Росією. Або може ведуться хоча б переговори про це. Я йому розповів, що українська влада в останній місяць роблять активні зусилля щодо обміну частини своїх громадян зі списку, близько 20 політв’язнів кримських татар. Про інших ніякої нової інформації не надходило”, — додав він.

За словами адвоката, саме судове засідання “пройшло по наїждженої для таких справ обвинувальної колії”.

“Суд залишив в силі рішення першої інстанції і Іван Яцкін залишається в СІЗО як мінімум до середини жовтня”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, напередодні в Офісі Президента повідомили що Україна вже більше місяця очікує інформацію про стан і місцезнаходження запитуваних осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і закликає розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.

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