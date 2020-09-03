Український політв'язень вперше за рік прибув до суду РФ на апеляцію: питав, коли обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Вперше за рік сьогодні українського політв'язня Івана Яцкіна привезли в суд апеляційної інстанції, де він взяти участь в судовому засіданні з розгляду апеляційної скарги. Про хід розгляду та стан політв'язнів розповів адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“Московський міський суд сьогодні розглянув апеляційну скаргу захисту українського політв’язня Івана Яцкіна.
Вперше за рік його привезли до суду апеляційної інстанції, де він безпосередньо, а не по відеозв’язку зміг взяти участь в судовому засіданні”, — написав Полозов в Facebook.
За його словами, до початку судового засідання йому вдалося поспілкуватися зі своїм клієнтом.
“Іван Григорович почувається задовільно. Багато питав про свою сім’ю, дітей. У нього на утриманні четверо неповнолітніх дітей та літня мама”, — повідомив захисник.
Також за його словами, Яцкін подав заяву на його огляд окулістом.
“За час перебування в СІЗО у Івана Яцкіна сильно впав зір. Старі окуляри вже не допомагають. Через це він не може замовляти книги з бібліотеки і йому, очевидно, буде дуже складно знайомитися з матеріалами кримінальної справи”, — написав Полозов.
“Також він цікавився робляться якісь дії з обміну утримуваними особами між Україною і Росією. Або може ведуться хоча б переговори про це. Я йому розповів, що українська влада в останній місяць роблять активні зусилля щодо обміну частини своїх громадян зі списку, близько 20 політв’язнів кримських татар. Про інших ніякої нової інформації не надходило”, — додав він.
За словами адвоката, саме судове засідання “пройшло по наїждженої для таких справ обвинувальної колії”.
“Суд залишив в силі рішення першої інстанції і Іван Яцкін залишається в СІЗО як мінімум до середини жовтня”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, напередодні в Офісі Президента повідомили що Україна вже більше місяця очікує інформацію про стан і місцезнаходження запитуваних осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і закликає розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб.