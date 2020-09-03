Украинский политзаключенный впервые за год прибыл в суд РФ на аппеляцию: спрашивал, когда обмен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Впервые за год сегодня украинского политзаключенного Ивана Яцкина привезли в суд апелляционной инстанции, где он должен принять участие в судебном заседании по рассмотрению аппеляционной жалобы. О ходе рассмотрения и состоянии политзаключенного рассказал адвокат Николай Полозов, передает УНН.
“Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу защиты украинского политзаключённого Ивана Яцкина.
Впервые за год его привезли в суд апелляционной инстанции, где он непосредственно, а не по видеосвязи смог принять участие в судебном заседании”, — написал Полозов в Facebook.
По его словам, до начала судебного заседания ему удалось пообщаться со своим клиентом.
“Иван Григорьевич чувствует себя удовлетворительно. Много спрашивал о своей семье, детях. У него на иждивении четверо несовершеннолетних детей и пожилая мама”, — сообщил защитник.
Также по его словам, Яцкин подал заявление на его осмотр окулистом.
“За время нахождения в СИЗО у Ивана Яцкина сильно упало зрение. Старые очки уже не помогают. Из-за этого он не может заказывать книги из библиотеки и ему, очевидно, будет очень сложно знакомиться с материалами уголовного дела”, — написал Полозов.
“Также он интересовался предпринимаются ли какие-нибудь действия по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Или может ведутся хотя бы переговоры об этом. Я ему рассказал, что украинские власти в последний месяц предпринимают активные усилия по обмену части своих граждан из списка, около 20 политзаключенных крымских татар. Про остальных никакой новой информации не поступало”, — добавил он.
По словам адвоката, само судебное заседание “прошло по наезженной для таких дел обвинительной колее”.
“Суд оставил в силе решение первой инстанции и Иван Яцкин остаётся в СИЗО как минимум до середины октября”, — рассказал он.
Как сообщал УНН, накануне в Офисе Президента сообщили что Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, и призывает разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.