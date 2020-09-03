Украинский политзаключенный впервые за год прибыл в суд РФ на аппеляцию: спрашивал, когда обмен

“Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу защиты украинского политзаключённого Ивана Яцкина.

Впервые за год его привезли в суд апелляционной инстанции, где он непосредственно, а не по видеосвязи смог принять участие в судебном заседании”, — написал Полозов в Facebook.

По его словам, до начала судебного заседания ему удалось пообщаться со своим клиентом.

“Иван Григорьевич чувствует себя удовлетворительно. Много спрашивал о своей семье, детях. У него на иждивении четверо несовершеннолетних детей и пожилая мама”, — сообщил защитник.

Также по его словам, Яцкин подал заявление на его осмотр окулистом.

“За время нахождения в СИЗО у Ивана Яцкина сильно упало зрение. Старые очки уже не помогают. Из-за этого он не может заказывать книги из библиотеки и ему, очевидно, будет очень сложно знакомиться с материалами уголовного дела”, — написал Полозов.

“Также он интересовался предпринимаются ли какие-нибудь действия по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Или может ведутся хотя бы переговоры об этом. Я ему рассказал, что украинские власти в последний месяц предпринимают активные усилия по обмену части своих граждан из списка, около 20 политзаключенных крымских татар. Про остальных никакой новой информации не поступало”, — добавил он.

По словам адвоката, само судебное заседание “прошло по наезженной для таких дел обвинительной колее”.

“Суд оставил в силе решение первой инстанции и Иван Яцкин остаётся в СИЗО как минимум до середины октября”, — рассказал он.

Как сообщал УНН, накануне в Офисе Президента сообщили что Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, и призывает разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.