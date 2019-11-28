Українських моряків можуть залучити в якості свідків в Арбітражному трибуналі - МЗС

ukru
18:19 • 48696 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 106835 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107389 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 156049 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130088 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 153947 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147084 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128764 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172437 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268857 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
49 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 96775 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106490 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 120546 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105962 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85731 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85731 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 156053 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 153947 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147084 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 48696 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 26952 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 23921 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105962 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113694 перегляди
Актуальне
Українських моряків можуть залучити в якості свідків в Арбітражному трибуналі - МЗС

Українських моряків можуть залучити в якості свідків в Арбітражному трибуналі - МЗС

Київ • УНН

 • 16587 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Питання щодо залучення українських моряків, захоплених Російською Федерацією біля Керченської протоки, в якості свідків у справі проти РФ в Арбітражному трибуналі наразі опрацьовується. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

“На сьогодні захист інтересів України правовими засобами здійснюється в рамках... справи проти РФ щодо затримання трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів в Арбітражному трибуналі, сформованому відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права... Питання щодо залучення українських моряків в якості свідків по даній справі наразі опрацьовується”, — повідомили в МЗС.

Так, 25 листопада 2018 року Російською Федерацією в Чорному морі було захоплено 3 українських військово-морських судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” та 24 членів їхніх екіпажів, які здійснювали мирний прохід з порту Одеси до порту Бердянськ.

“1 квітня 2019 року, після кількох місяців зусиль, спрямованих на забезпечення звільнення своїх військово-морських суден та військовослужбовців, та триваючої, необґрунтованої відмови Росії зробити це, Україна повідомила Росію, що вона розпочинає обов’язковий арбітраж відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права. Одночасно Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) з проханням негайного призначення тимчасових заходів для України з метою звільнення її військово-морські кораблів та 24 військовослужбовців, з огляду на невідкладність ситуації”, — повідомили у пресслужбі.

Зі слів дипломатів, Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі розглядав лише питання застосування тимчасових заходів, зважаючи на терміновість ситуації та необхідність негайного звільнення наших моряків та військово-морських суден.

У міністерстві нагадали також, що 25 травня поточного року Міжнародний трибунал з морського права видав Наказ, згідно з яким Російська Федерація мала негайно звільнити українські кораблі “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу”, повернути їх під контроль України, а також негайно звільнити затриманих українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

“Незважаючи на обов’язковий характер Наказу Міжнародного трибуналу з морського права, Росія ігнорувала його протягом майже 6 місяців, а судна повернула в порушення вимог цього Наказу як „речові докази у кримінальному процесі“. Слід зазначити, що звільнення наших моряків в рамках обміну та повернення суден майже через 6 місяців після прийняття Наказу ITLOS та через 358 днів після їх незаконного захоплення жодним чином не впливає на розгляд справи щодо імунітетів військових кораблів та членів їх екіпажів по суті в Арбітражному трибуналі, сформованому відповідно до Додатку VII Конвенції ООН з морського права”, — підкреслили в МЗС.

Перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу по справі стосовно порушення Російською Федерацією імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів відбулися 21-22 листопада 2019 року в Гаазі.

Протягом зазначених слухань були обговорені часові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджені процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу. Відповідно до Регламенту Україні надано час для підготовки свого Меморандуму протягом строку не більше 6 місяців.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Україна отримала перший процедурний наказ Арбітражного Трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18