Українських моряків можуть залучити в якості свідків в Арбітражному трибуналі - МЗС

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Питання щодо залучення українських моряків, захоплених Російською Федерацією біля Керченської протоки, в якості свідків у справі проти РФ в Арбітражному трибуналі наразі опрацьовується. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.