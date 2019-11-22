Україна отримала перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу - Зеркаль

“Ми отримали перший процедурний наказ Арбітражного Трибуналу, яким затверджено Правила призначення, Регламент та графік роботи Арбітражу. І від сьогодні наша справа має назву: “Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів”, — написала Зеркаль.

З її слів, для української сторони було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується українських моряків, які провели 9 місяців у в’язниці.

“І Арбітраж нас почув.Позитивом можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес. Відповідно до розкладу ми маємо подати свій Меморандум за 6 місяців, але ніхто не заважає нам підготувати та подати його раніше. І від моменту подачі нами Меморандуму у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції”, — зазначає заступниця міністра.

Вона зазначила, що при цьому Україна має право прокоментувати заперечення росіян і звернутися до Арбітражу з проханням їх відхилити, а позиція української сторони полягає в тому, що визначити питання юрисдикції у цій справі окремо від розгляду фактів неможливо.

“Відповідно, Арбітраж має визначити, чи дійсно є підстави для розділення процесу на 2 стадії (юрисдикційну та по суті) та прийме рішення щодо подальших стадій розгляду справи. У разі прийняття рішення щодо розділення процесу на 2 стадії ми отримаємо 3 місяці на підготовку відповіді на російські заперечення. Якщо розділення не відбудеться, то росіяни будуть змушені подати свій Контр- Меморандум протягом 6 місяців від дати винесення Арбітражем рішення про відхилення розгляду попередніх заперечень РФ на юрисдикційній стадії”, — повідомила Зеркаль.

Вона розповіла, що арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань, також “промови агентів будуть відкритими, а щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань”.

“Отже, РФ не вдасться приховати факти та свої порушення від широкого загалу та спотворити історію. Звісно, ця справа не буде дуже швидкою, але впевнена, що за Гідність і Свободу треба боротись до кінця! Метою є визнання РФ країною, що порушує військові імунітети та отримання належної компенсації”, — додала дипломат.

Як повідомляв УНН, Росія прагнула зробити закритим слухання в Арбітражному трибуналі щодо захоплення нею трьох українських кораблів з екіпажем в Азовському морі.

Нагадаємо, команда Міністерства закордонних справ України вирушила в Гаагу, де в четвер відбулися перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.

Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряки заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряка. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.

А 20 листопада українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулись з полону в анексованому Росією Криму.