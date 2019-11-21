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Росія прагне зробити закритими слухання у Гаазі щодо захоплення українських суден

Росія прагне зробити закритими слухання у Гаазі щодо захоплення українських суден

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Росія прагне зробити закритим слухання в Арбітражному трибуналі щодо захоплення нею трьох українських кораблів з екіпажем в Азовському морі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.

У Гаазі почалось слухання провадження за позовом України проти Росії в Арбітражному трибуналі щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

"Незважаючи на те, що предметом справи є одне просте питання - кричуще порушення РФ фундаментального принципу міжнародного морського права - абсолютного імунітету військових суден та членів їхніх екіпажів, РФ намагається вибороти стільки ж часу для розгляду цієї справи, як і у справі стосовно порушення прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці. Крім того, Росія прагне зробити слухання максимально закритими", - зазначила Зеркаль.

Як повідомила заступниця міністра закордонних справ, Україна наполягає на тому, що справа є терміновою, оскільки не зважаючи на те, що у Росія звільнила українських моряків, кримінальні справи проти них тривають. Зеркаль наголосила, що РФ продовжує порушувати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та Конвенцію ООН з морського права.

Арбітражний трибунал заслухав позиції та аргументи України та Росії. Сторонам у ході засідання, за інформацією Зеркаль, не вдалось дійти згоди. Завтра Арбітраж ухвалить правила процедури своєї діяльності з урахуванням сьогоднішніх слухань.

Нагадаємо, команда Міністерства закордонних справ України прямує в Гаагу, де в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права.

Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряки заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряка. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.

А 20 листопада українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулись з полону в анексованому Росією Криму.

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