Украинских моряков могут привлечь в качестве свидетелей в Арбитражном трибунале - МИД

"На сегодняшний день защита интересов Украины правовыми средствами осуществляется в рамках ... дела против РФ по задержанию трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей в Арбитражном трибунале, сформированном в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву ... Вопрос о привлечение украинских моряков в качестве свидетелей по данному делу пока прорабатывается", - сообщили в МИД.

Так, 25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей, осуществляющих мирный проход из порта Одессы в порт Бердянск.

"1 апреля 2019 года, после нескольких месяцев усилий, направленных на обеспечение освобождения своих военно-морских судов и военнослужащих, и продолжающегося, необоснованного отказа России сделать это, Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер по Украине с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации", - сообщили в пресс-службе.

По словам дипломатов, Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимость немедленного освобождения наших моряков и военно-морских судов.

В министерстве напомнили также, что 25 мая текущего года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", вернуть их под контроль Украины, а также немедленно освободить задержанных украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

"Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а суда вернула в нарушение требований настоящего Приказа как "вещественные доказательства в уголовном процессе". Следует отметить, что освобождение наших моряков в рамках обмена и возврата судов почти через 6 месяцев после принятия Приказа ITLOS и через 358 дней после их незаконного захвата никоим образом не влияет на рассмотрение дела относительно иммунитетов военных кораблей и членов их экипажей по существу в Арбитражном трибунале, сформированном в соответствии с Приложением VII Конвенции ООН по морскому праву", - подчеркнули в МИД.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении Российской Федерацией иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждены процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала. В соответствии с Регламентом Украины предоставлено время для подготовки своего Меморандума в течение срока не более 6 месяцев.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву.