Українські війська за тиждень звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку - Міноборони

Цитата

«За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км», - сказала вона.

За словами заступниці Міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом насьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Доповнення

Українські війська мали певний успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку.

Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.