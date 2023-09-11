Українські війська за тиждень звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Збройні Сили України протягом минулого тижня звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку. Загалом за час наступальних операцій під Бахмутом українські війська звільнили вже 49 кв. км території. Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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«За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км», - сказала вона.
За словами заступниці Міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом насьогодні звільнено вже 49 кв. км території.
Доповнення
Українські війська мали певний успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку.
Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.