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Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку

Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українські війська мали певний успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

«На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки», - сказала Ганна Маляр.

Також вона додала, що там Сили оборони витісняють противника із займаних позицій.

“Там є у нас певні просування вперед», - зазначили Маляр.

Доповнення

Також Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.

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