Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку

Цитата

«На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки», - сказала Ганна Маляр.

Також вона додала, що там Сили оборони витісняють противника із займаних позицій.

“Там є у нас певні просування вперед», - зазначили Маляр.

Доповнення

Також Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.