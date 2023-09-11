Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українські війська мали певний успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це під час включення з Military Media Center повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
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«На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки», - сказала Ганна Маляр.
Також вона додала, що там Сили оборони витісняють противника із займаних позицій.
“Там є у нас певні просування вперед», - зазначили Маляр.
Доповнення
Також Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.