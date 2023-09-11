Силы обороны имели успех в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении

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«На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины имели определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки», - сказала Анна Маляр.

Также она добавила, что там Силы обороны вытесняют противника с занимаемых позиций.

“Там есть у нас определенные продвижения вперед», - отметили Маляр.

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Также Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.