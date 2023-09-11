Украинские войска за неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вооруженные Силы Украины в течение прошлой недели освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении. Всего за время наступательных операций под Бахмутом украинские войска освободили уже 49 кв. км территории. Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.
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«За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении) составила около 2 кв. км», - сказала она.
По словам замминистра, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.
Дополнение
Украинские войска имели определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении.
Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.