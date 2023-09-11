Украинские войска за неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении - Минобороны

Цитата

«За прошедшую неделю освобожденная территория там (на Бахмутском направлении) составила около 2 кв. км», - сказала она.

По словам замминистра, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.

Дополнение

Украинские войска имели определенный успех в районе Клищеевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.