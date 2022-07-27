Українські студенти та науковці у Польщі отримають стипендії. Фонд складає 1,2 млн злотих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Норвезькими фондами та фондами EOG у рамках Програми фундаментальних досліджень призначили 1,2 млн злотих на стипендії для студентів і науковців, які втекли з України перед війною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Деталі
Національний науковий центр у вівторок, 26 липня оголосив про програму стипендій, адресовану студентам і науковцям, які втекли з України перед війною.
Метою програми є створення можливостей для студентів та науковців-початківців продовжувати навчання, працювати над дисертацією чи докторською дисертацією, чи впроваджувати інші форми навчання в польських осередках.
Стипендії призначатимуться від 6 до 12 місяців і реалізовувати їх можна буде дистанційно – стипендіати зможуть перебувати в Україні до половини терміну, на який призначається стипендія. На це було виділено 1,2 млн злотих.
Розмір фінансування для одного стипендіата не може перевищувати 5000 злотих щомісяця.
Стипендії будуть призначені 20 особам на рік (виплачуються щомісяця).
Стипендіальна програма фінансується норвезькими фондами та фондами EOG у рамках Програми фундаментальних досліджень, яку здійснює Національний науковий центр.
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