Зеленський вніс до ВР законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу - Дуда

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«Сьогодні в цьому можна побачити ситуацію, протилежну тій, коли поляків намагалися позбутися за будь-яку ціну, у тому числі позбавляючи їхнього життя. Сьогодні Україна цим вчинком та жестом Президента спрямовує символічне запрошення: на вас тут чекають з особливими правами. Нехай це буде знайоме і для нас у всіх цих питаннях, про які часто важко говорити", - цитує Дуду канцелярія.

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Також за словами польського лідера, на сьогодні немає поляків, які не знали б про Волинську трагедію, і «все ж таки вони приймають українців під свій дах і приносять допомогу всьому народу та державі».

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11 липня рішенням Сейму Польщі від 22 липня 2016 року в країні оголошено “Національний день вшанування пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Республіки Польща”.

Волинська трагедія забрала життя десятків тисяч поляків і українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.