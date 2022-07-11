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Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса - Дуда

Киев • УНН

 • 217447 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня передал Верховной Раде законопроект о предоставлении особого статуса гражданам Польши в Украине. Об этом сообщил президент Республики Польша Анджей Дуда, выступая по случаю годовщины Волынской трагедии, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня в этом можно увидеть ситуацию, противоположную той, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим поступком и жестом Президента направляет символическое приглашение: вас здесь ждут с особыми правами. Пусть это будет знаком и для нас во всех этих вопросах, о которых часто трудно говорить", - цитирует Дуду канцелярия.

Детали

Также по словам польского лидера, на сегодняшний день нет поляков, которые не знали бы о Волынской трагедии, и «все же они принимают украинцев под свою крышу и приносят помощь всему народу и государству».

Добавим

11 июля решением Сейма Польши от 22 июля 2016 года в стране объявлен “Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Республики Польша”.

Волынская трагедия унесла жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

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