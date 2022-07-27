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Украинские студенты и ученые в Польше получат стипендии. Фонд составляет 1,2 млн злотых

Киев • УНН

 • 121935 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Норвежские фонды и фонды EOG в рамках Программы фундаментальных исследований назначили 1,2 млн злотых на стипендии для студентов и ученых, которые сбежали из Украины перед войной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Национальный научный центр во вторник, 26 июля объявил о программе стипендий, адресованной студентам и ученым, бежавшим из Украины перед войной.

Целью программы является создание возможностей для студентов и ученых начинающих продолжать обучение, работать над диссертацией или докторской диссертацией, или внедрять другие формы обучения в польских центрах.

Стипендии будут назначаться от 6 до 12 месяцев и реализовывать их можно будет дистанционно – стипендиаты смогут находиться в Украине до половины срока, на который назначается стипендия. На это было выделено 1,2 млн. злотых.

Размер финансирования для одного стипендиата не может превышать 5000 злотых ежемесячно.

Стипендии будут назначены 20 лицам в год (выплачиваются ежемесячно).

Стипендиальная программа финансируется норвежскими фондами и фондами EOG в рамках Программы фундаментальных исследований, осуществляемой Национальным научным центром.

Напомним

Зеленский внес в ВР законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

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