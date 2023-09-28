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Українські полярники обрали ім'я для тюленятка, яке першим народилося біля станції

Українські полярники обрали ім'я для тюленятка, яке першим народилося біля станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Анвер — таке ім’я отримало тюленя, що народилось нещодавно поблизу станції “Академік Вернадський”. Про значення імені тюленяти, та хто його так нарік розповіли у пресслужбі Національного антарктичного наукового центру, передає УНН.

Цитата

“Отже, цього пухнастого красеня вирішили назвати Анвер. ... Такий варіант запропонував наш підписник в Інстаграмі Назарій. Щиро дякуємо всім, хто долучився до нашого конкурсу. Ми дуже тішимося вашій ініціативності та активності навіть у такий складний час. Плануємо проводити цікаві розіграші й надалі, а переможцю, як і обіцяли, відправимо подарунок”, — розповіли про вибір ім’я тюленятку полярники.

Деталі

Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру оголосили конкурс на кличку для тюленяти серед своїх підписників в соц мережі інстаграм ще минулого тижня. Люди жваво зреагували на таку пропозицію. Науковці отримали понад дві сотні найрізноманітніших варіантів.

Зокрема, серед пропонованих імен був і Адоніс, що в перекладі означає “красунчик”, і Валерчик, на честь українського “залізного генерала” Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Спершу полярники організували ініціативну групу з відбору найцікавіших ідей, а потім визначили переможця шляхом таємного голосування усієї експедиції.

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Ім’я Анвер сподобалось більшості, бо воно має оригінальне пояснення. Перші дві літери взяли від назви материка, де тюленя народилось АНтарктида, а решта три — від назви місяця коли малюк з’явився на світ — ВЕРесень. Крім того, це ім’я співзвучне із назвою великого острова Анверс, що розташований за півсотні кілометрів на Північ від “Академіка Вернадського”. В хорошу погоду його чудово видно з української станції. Полярники зазначають, що це найбільший острів сусіднього архіпелагу Палмер, на якому знаходиться американська дослідна станція з такою ж назвою — “Палмер”.

Додатково

Новонароджений Анвер — належить до виду тюленів Ведделла. Вони народжують здебільшого на морському льоді, рідше — на суходолі.

Цьогоріч протоки між островами в районі станції “Вернадського” мають або тонкий льодовий покрив, або не замерзли взагалі. Це надзвичайно ускладнило тюленицям пошук місць для народження своїх дитинчат. Втім Анвер та його мама таки знайшли собі ідеальну домівку поруч з українськими полярниками.

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Нагадаємо

Торік біля “Вернадського” першими народилися одразу два тюленяти — хлопчик та дівчинка. Вони отримали імена Мирко і Мрія.

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