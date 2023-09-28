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Украинские полярники выбрали имя для тюлененка, который первым родился возле станции

Украинские полярники выбрали имя для тюлененка, который первым родился возле станции

Киев • УНН

 • 998521 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Анвер — такое имя получил тюлень, который родился недавно вблизи станции “Академик Вернадский”. О значении имени тюленя, и кто его так назвал, рассказали в пресс-службе Национального антарктического научного центра, передает УНН.

Цитата

“Итак, этого пушистого красавца решили назвать Анвер. ... Такой вариант предложил наш подписчик в Инстаграме Назарий. Спасибо всем, кто присоединился к нашему конкурсу. Мы очень рады вашей инициативности и активности даже в такое сложное время. Планируем проводить интересные розыгрыши и в дальнейшем, а победителю, как и обещали, отправим подарок”, — рассказали о выборе имени тюлененка полярники.

Детали

Украинские полярники из Национального антарктического научного центра объявили конкурс на кличку для тюлененка среди своих подписчиков в соц сети инстаграм еще на прошлой неделе. Люди живо отреагировали на такое предложение. Ученые получили более двух сотен самых разнообразных вариантов.

В частности, среди предлагаемых имен был и Адонис, что в переводе означает “красавчик”, и Валерчик, в честь украинского “железного генерала” Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сперва полярники организовали инициативную группу по отбору самых интересных идей, а затем определили победителя путем тайного голосования всей экспедиции.

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Имя Анвер понравилось большинству, потому что оно имеет оригинальное объяснение. Первые две буквы взяли от названия материка, где тюлень родился АНтарктида, а остальные три — от названия месяца когда малыш появился на свет — ВЕРесень. Кроме того, это имя созвучно с названием большого острова Анверс, который расположен в полусотне километров к Северу от “Академика Вернадского”. В хорошую погоду его прекрасно видно с украинской станции. Полярники отмечают, что это самый большой остров соседнего архипелага Палмер, на котором находится американская исследовательская станция с таким же названием — “Палмер”.

Дополнительно

Новорожденный Анвер — принадлежит к виду тюленей Уэдделла. Они рожают в основном на морском льду, реже — на суше.

В этом году проливы между островами в районе станции “Вернадского” имеют либо тонкий ледовый покров, либо не замерзли вообще. Это чрезвычайно усложнило тюленицам поиск мест для рождения своих детенышей. Впрочем, Анвер и его мама всё же нашли себе идеальный дом рядом с украинскими полярниками.

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Напомним

В прошлом году у “Вернадского” первыми родились сразу два тюлененка — мальчик и девочка. Они получили имена Мирко и Мечта.

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