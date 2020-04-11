Українські медики в Італії розповіли про алгоритм діагностики людей з COVID-19

"Ми знаходимось у місті Пезаро, провінція Марке, це узбережжя Адріатичного моря. Це курортне місто, з населенням близько 70 тисяч осіб. Коли ми приїхали, то не побачили практично жодної людини на вулиці, тому що введені жорсткі правила карантину. Коли ми виходили з готелю, де живемо, нас кілька разів зупиняла поліція і ми пояснювали, що ми лікарі з України і тільки після цього нас або супроводжували, або відпускали", - рзповів лікар.

З його слів, в країні дуже великі штрафи за перебування на вулиці без нагальної потреби:від 300 євро і до тюремного ув’язнення.

"Зараз ми перебуваємо в лікарні, яка від самого початку була визначена, як лікарня, де будуть приймати та лікувати тільки хворих з коронавірусом і на сьогодні, всіх пацієнтів, у яких є підозра на коронавірус привозят в цю лікарню. Тут одразу проводять діагностику на відсутність чи наявність коронавірусу і далі визначають, що з цими пацієнтами робити", - зазначив Сак.

Зі слів медика, якщо тест на коронавірус позитивний, паціентів залишають у лікарні. В основному це літні люди.

Він розповів також про алгоритм госпіталізації пацієнтів з симптомами коронавірусу.

"Звернення до лікарні відбувається наступним чином: якщо пацієнт відчуває якісь проблеми зі здоров’ям, або він сам приходить до лікарні, якщо стан здоров’я дозволяє, або викликається швидка допомога. Швидка допомога обладнана усім необхідним, що потрібно для перевезення таких пацієнтів", - розповів Сак.

Він зауважив, що всі машини швидкої допомоги повністю заклеєні плівкою, яка обробляється і весь персонал також знаходиться в захисних костюмах, оскільки важко сказати пацієнт з позитивними чи негативними симптомами коронавірусу.

"Діагностика відбувається в цій лікарні. Пацієнт доставляється в приймальне відділені, де з ним починають працювати лікарі та медсестри. Збирається анамнез, що хворого турбує, робиться електрокардіограма, забирається аналіз венозної та артеріальної крові, береться ПЦР-діагностика на наявність або відсутність коранавірусу. Вони проводять ПЦР-діагностику з задньої стінки глотки та з носу, результати будуть готові наступного дня", - повідомив фахівець.

Як зазначив він, якщо пацієнт потребує допомоги, то в приймальному відділені вона йому надається. Після цього, якщо у пацієнта позитивний результат на коронавірус, то він переміщується в інше відділення.

Також Сак розповів, що прийняли українських лікарів в Італії дуже тепло.

"Вони нам пояснюють, як проходить діагностика та лікування таких пацієнтів. Ми знайомимося з протоколами лікування та ліками, які застосовуються. Нам дозволяють бути присутніми при хірургічних втручаннях. Я хотів би сказати нашим співвітчизникам, що все, що усі карантинні заходи - виправдані. В Італії, на жаль, вони були із запізненням, що дало можливість дуже швидко розповсюдитись цьому вірусу і призвели до великих втрат. Тому, все що зараз робиться у нас, робиться правильно", - додав він.

Як повідомляв УНН, 4 квітня, з будівлі одного з бізнес-центрів Неаполя на повну потужність звучали пісні Руслани на честь приїзду українських лікарів.