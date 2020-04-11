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Украинские медики в Италии рассказали об алгоритме диагностики людей с COVID-19

Украинские медики в Италии рассказали об алгоритме диагностики людей с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 31814 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В минувшую субботу группа из 20 врачей-добровольцев МВД и Минздрава вылетела в Италию для помощи местным медикам в борьбе с коронавируса. Их направили в провинцию Марке, где было наибольшее количество больных и умерших от коронавируса. Об условиях работы и ситуацией на местах рассказал руководитель госпиталя МВД в Киевской области Юрий Сак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы находимся в городе Пезаро, провинция Марке, это побережье Адриатического моря. Этот курортный город, с населением около 70 000 человек. Когда мы приехали, то не увидели практически ни одного человека на улице, потому что введены жесткие правила карантина. Когда мы выходили из гостиницы, где живем, нас несколько раз останавливала полиция и мы объясняли, что мы врачи из Украины и только после этого нас или сопровождали, или отпускали ", - рзповив врач.

По его словам, в стране очень большие штрафы за пребывание на улице без необходимости: от 300 евро и до тюремного заключения.

"Сейчас мы находимся в больнице, которая изначально была определена, как больница, где будут принимать и лечить только больных с коронавируса и сегодня, всех пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус привозят в эту больницу. Здесь сразу проводят диагностику на отсутствие или наличие коронавируса и дальше определяют, что с этими пациентами делать ", - отметил Сак.

По словам медика, если тест на коронавирус положительный, пациентов оставляют в больнице. В основном это пожилые люди.

Он рассказал также о алгоритм госпитализации пациентов с симптомами коронавируса.

"Обращение в больницу происходит следующим образом: если пациент чувствует какие-то проблемы со здоровьем, или он сам приходит в больницу, если состояние здоровья позволяет, или вызывается скорая помощь. Скорая помощь оборудована всем необходимым, что нужно для перевозки таких пациентов" , - рассказал Сак.

Он отметил, что все машины скорой помощи полностью заклеены пленкой, которая обрабатывается и весь персонал также находится в защитных костюмах, поскольку трудно сказать пациент с положительными или отрицательными симптомами коронавируса.

"Диагностика происходит в этой больнице. Пациент доставляется в приемное отделении, где с ним начинают работать врачи и медсестры. Собирается анамнез, больного беспокоит, делается электрокардиограмма, забирается анализ венозной и артериальной крови, берется ПЦР-диагностика на наличие или отсутствие коранавирусу. Они проводят ПЦР-диагностику с задней стенки глотки и из носа, результаты будут готовы на следующий день", - сообщил специалист.

Как отметил он, если пациент нуждается в помощи, то в приемном отделении она ему предоставляется. После этого, если у пациента положительный результат на коронавирус, то он перемещается в другое отделение.

Также Сак рассказал, что приняли украинских врачей в Италии очень тепло.

"Они нам объясняют, как проходит диагностика и лечение таких пациентов. Мы знакомимся с протоколами лечения и лекарствами, которые применяются. Нам позволяют присутствовать при хирургических вмешательствах. Я хотел бы сказать нашим соотечественникам, что все все карантинные мероприятия - оправданы. В Италии, к сожалению, они были с опозданием, что позволило очень быстро распространиться этому вирусу и привели к большим потерям. Поэтому, все что сейчас делается у нас, делается правильно", - добавил он.

Как сообщал УНН, 4 апреля, из здания одного из бизнес-центров Неаполя на полную мощность звучали песни Русланы в честь приезда украинских врачей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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