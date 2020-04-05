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Консул показав, як українських лікарів вітали в Неаполі

Консул показав, як українських лікарів вітали в Неаполі

Київ • УНН

 • 37601 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У суботу, 4 квітня, з будівлі одного з бізнес-центрів Неаполя на повну потужність звучали пісні Руслани на честь приїзду українських лікарів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцкий, передає УНН.

"Сьогодні (4 квітня - ред.) у бізнес-центрі Неаполя на повну потужність звучать пісні Руслани; так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу Україні у протидії коронавірусу", - написав консул.

Італійські користувачі в коментарях назвали це "прекрасним моментом, щоб почати цінувати непорушний зв'язок між українським і італійським народом".

Нагадаємо, що в Італію поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам в боротьбі з коронавірусом.

Також Україна направить в Італію спеціальний вантаж дезінфекторів.

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