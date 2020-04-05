Консул показал, как украинских врачей приветствовали в Неаполе

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В субботу, 4 апреля, из здания одного из бизнес-центров Неаполя на полную мощность звучали песни Русланы в честь приезда украинских врачей. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий, передает УНН.