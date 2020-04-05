Консул показал, как украинских врачей приветствовали в Неаполе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В субботу, 4 апреля, из здания одного из бизнес-центров Неаполя на полную мощность звучали песни Русланы в честь приезда украинских врачей. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий, передает УНН.
“Сегодня (4 апреля — ред.) в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность звучат песни Русланы; так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украины в противодействии коронавирусу”, — написал консул.
Итальянские пользователи в комментариях назвали это “прекрасным моментом, чтобы начать ценить нерушимую связь между украинским и итальянским народом”.
Напомним, что в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.
Также Украина направит в Италию специальный груз дезинфекторов.