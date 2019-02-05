Українку зловили на схемі з надання "грін-кард" через шлюб

Слухання з цієї справи відбулося 29 січня у Федеральному суді Брукліна, пише видання.

Так, за даними слідчих, подружжя брало з іноземців по 30 тисяч доларів за послуги з пошуку партнера та влаштування фіктивного шлюбу із громадянином США, а потім готували "пари" до імміграційного інтерв’ю.

Федеральні служби декілька місяців прослуховували телефон чоловіка, а потім відправили на зустріч із ним агента під прикриттям, який, за певну грошову винагороду, буцімто прагнув вступити у фіктивний шлюб із іммігранткою.

Зустріч із підозрюваними, які мали знайти для агента "дружину", відбувалася в квартирі подружжя на Брайтон-Біч. Під час бесіди підозрюваний сказав, що займається фіктивними шлюбами вже понад 15 років і пояснив, як працює уся схема: 10 тисяч доларів потрібно заплатити особі з американським паспортом "за послуги", ще 20 тисяч - за послуги підозрюваним.

Також новому "подружжю" потрібно створити спільний банківський рахунок і зареєструватися за однією адресою проживання, аби легко пройти імміграційне інтерв’ю.

Пізніше обвинувачений показав агенту фотографію потенційної дружини, сказавши, що їй 28 років, вона росіянка, хороша дівчина, має красиве тіло. Парі була організована зустріч, аби вони могли обговорити потенційний шлюб.

На судовому засіданні прокурори федеральних служб також виклали деталі трьох інших фіктивних шлюбів, скоординованих підозрюваними.

Під час судового засідання у вівторок, 29 січня, сторона обвинувачення поставила під сумнів і шлюб підозрюваних, підкресливши, що вони одружилися всього через 11 днів опісля того, як чоловік розлучився із тоді вже своєю третьою дружиною. Згідно з судовими документами, громадянка України, отримала громадянство США через шлюб із підозрюваним у 2014 році.

Підозрюваного наразі утримують під вартою, а українку було звільнено під заставу в розмірі 100 тисяч доларів. Обом загрожує 10 років за ґратами.

Як повідомляв УНН, водій авто марки Jaguar показав польським поліцейським посвідчення, придбане на українському веб-сайті.