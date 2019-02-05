Украинку поймали на схеме по предоставлению "грин-кард" через брак

Слушания по этому делу состоялось 29 января в Федеральном суде Бруклина, пишет издание.

Так, по данным следователей, супруги принимали с иностранцев по 30 тысяч долларов за услуги по поиску партнеров и устройства фиктивного брака с гражданином США, а затем готовили "пары" к иммиграционному интервью.

Федеральные службы несколько месяцев прослушивали телефон мужчины, а потом отправили на встречу с ним агента под прикрытием, который, за определенное денежное вознаграждение, будто стремился вступить в фиктивный брак с иммигранткой.

Встреча с подозреваемыми, которые должны были найти для агента "жену", происходила в квартире супругов на Брайтон-Бич. Во время беседы подозреваемый сказал, что занимается фиктивными браками уже более 15 лет и объяснил, как работает вся схема: 10 тысяч долларов нужно заплатить лицу с американским паспортом "за услуги", еще 20 тысяч - за услуги подозреваемым.

Также новым "супругам" нужно создать совместный банковский счет и зарегистрироваться по одному адресу проживания, чтобы легко пройти иммиграционное интервью.

Позже обвиняемый показал агенту фотографию потенциальной жены, сказав, что ей 28 лет, она россиянка, хорошая девушка, имеет красивое тело. Паре была организована встреча, чтобы они могли обсудить потенциальный брак.

На судебном заседании прокуроры федеральных служб также выложили детали трех других фиктивных браков, скоординированных подозреваемыми.

Во время судебного заседания во вторник, 29 января, сторона обвинения поставила под сомнение и брак подозреваемых, подчеркнув, что они поженились всего через 11 дней после того, как мужчина расстался с тогда уже своей третьей женой. Согласно судебным документам, гражданка Украины, получила гражданство США через брак с подозреваемым в 2014 году.

Подозреваемый сейчас находится под стражей, а украинка был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов. Обоим грозит 10 лет за решеткой.

Как сообщал УНН, водитель авто марки Jaguar показал польским полицейским удостоверение, приобретенное на украинском сайте.