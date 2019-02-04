Водій хотів ошукати польську поліцію придбаними в Україні правами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Водій авто марки Jaguar показав польським поліцейським посвідчення, придбане на українському веб-сайті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Поліція у місті Стшельце-Опольське у південно-західній Польщі затримала автівку марки Jaguar, що їхала із перевищенням швидкості.
Після затримання 58-літній водій показав поліцейським нібито виданий в Україні документ, що мав бути його водійським посвідченням. Підозру поліції викликала поміщена на зворотній стороні документа адреса інтернет-сторінки, де можна його придбати, повідомили у воєводській комендатурі поліції у місті Ополє.
Перевірка поліцейської бази підтвердила їхні припущення. Виявилося, що житель Сілезького воєводства втратив право на керування транспортними засобами у 2014 році. Тепер його справою займеться суд.
Нагадаємо, двоє громадян намагалися незаконно скористатися пільгами при розмитненні автомобілів на іноземній реєстрації.