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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77743 просмотра

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8 марта, 10:25 • 101436 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Водитель хотел обмануть польскую полицию приобретенными в Украине правами

Киев  •  УНН

 • 16306 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Водитель авто марки Jaguar показал польским полицейским удостоверение, приобретенное на украинском сайте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Полиция в городе Стшельце-Опольское в юго-западной Польши задержала автомобиль марки Jaguar, ехавший с превышением скорости.

После задержания 58-летний водитель показал полицейским якобы выданный в Украине документ, который должен был быть его водительским удостоверением. Подозрение полиции вызвал помещенный на обратной стороне документа адрес интернет-страницы, где можно его приобрести, сообщили в воеводской комендатуре полиции в городе Ополе.

Проверка полицейской базы подтвердила их предположения. Оказалось, что житель Силезского воеводства потерял право на управление транспортными средствами в 2014 году. Теперь его делом займется суд.

Напомним, двое граждан пытались незаконно воспользоваться льготами при растаможивании автомобилей на иностранной регистрации.

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