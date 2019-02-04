Водитель хотел обмануть польскую полицию приобретенными в Украине правами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Водитель авто марки Jaguar показал польским полицейским удостоверение, приобретенное на украинском сайте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Полиция в городе Стшельце-Опольское в юго-западной Польши задержала автомобиль марки Jaguar, ехавший с превышением скорости.
После задержания 58-летний водитель показал полицейским якобы выданный в Украине документ, который должен был быть его водительским удостоверением. Подозрение полиции вызвал помещенный на обратной стороне документа адрес интернет-страницы, где можно его приобрести, сообщили в воеводской комендатуре полиции в городе Ополе.
Проверка полицейской базы подтвердила их предположения. Оказалось, что житель Силезского воеводства потерял право на управление транспортными средствами в 2014 году. Теперь его делом займется суд.
Напомним, двое граждан пытались незаконно воспользоваться льготами при растаможивании автомобилей на иностранной регистрации.