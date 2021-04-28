Україні потрібен "коридор" кліматичних цілей: Асоціація UBTA про експертне обговорення проекту НВВ-2

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UBTA підтримує опцію "коридору" та наголошує, що це дозволить більш зважено підійти до фіналізації документу по НВВ-2, який презентують міжнародним партнерам у липні цього року.

За словами заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Торгового представника України Тараса Качки, Україна залишалась одним з лідерів зі скорочення викидів протягом останніх 30 років.

"Водночас це скорочення далося країні або ціною зменшення ВВП (тобто, збіднення людей), або окупацією і фізичним знищенням виробничих об’єктів. Для нас НВВ-2 – це амбіція трансформації як кліматичної, так й економічної політики... Найбільше, що нас непокоїть – як досягти цього результату", – зазначив Качка.

Директор "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап наголосив на необхідності чіткого визначення фінансових інструментів для досягнення цілей зі скорочення парникових викидів та поділився прикладами країн, які оголосили про діапазон значень Національно визначеного внеску.

"Проект НВВ-2 в поточній редакції, на жаль, не містить розрахунків, чи зможе населення як одне з джерел фінансування, його "потягнути”. Ми маємо не тільки затвердити цифру НВВ-2, але й дорожню карту щодо досягнення цих цілей, а також фінансові механізми, які в цьому допоможуть. Велика кількість країн, навіть більш економічно розвинутих, ніж Україна, фактично говорять про “коридор” цілей. Наприклад, США – 50-52% від 2005 року, Канада – 40-45% від 2005 року до 2030 року. У 2015 році такий “коридор” давали Бразилія, Казахстан", – підкреслив Кирило Криволап.

Представляючи інтереси українських аграріїв, керівник комітету Європейського зеленого курсу Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) наголосив на можливості реалізації “коридору” кліматичних цілей.

"Наша позиція наступна: чим більшу амбіцію ми заявимо по НВВ-2, тим менше у нас може бути амплітуда для переговорних позицій з нашими європейськими партнерами по можливим умовам СВАМ для України. Тому ми підтримуємо позицію Президента України та колег із Центру економічного відновлення і вважаємо необхідним встановити певний “коридор” в НВВ-2. Є необхідність обговорювати дві можливі цифри: умовну – як найбільш амбітну, яку можна досягти завдяки фінансовим можливостям як зсередини країни, так із залученням коштів з-за кордону, так і безумовну, яку ми реально зможемо виконати", – зазначив Дмитро Васильєв.

Фінальний проект Другого національно визначеного внеску в межах підписаної Україною Паризької кліматичної угоди буде презентовано європейським партнерам у липні 2021 року. Наразі документ Міндовкілля активно обговорюється у експертних та профільних колах.

Доповнення

Між Мінекології та представниками бізнесу відбулася гаряча дискусія щодо Другого національно-визначеного внеску в рамках Паризької угоди: на кону 102 млрд грн інвестицій.