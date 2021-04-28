Україні потрібен "коридор" кліматичних цілей: Асоціація UBTA про експертне обговорення проекту НВВ-2

ukru
Ексклюзив
10:51 • 51429 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 91739 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 130578 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 172022 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 254250 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185516 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178496 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188481 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155213 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160299 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 110453 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 124428 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 71520 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 101567 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 114275 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 254242 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 202110 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 297050 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292177 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 418631 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 15589 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 94796 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100019 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95198 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112135 перегляди
Актуальне
Україні потрібен "коридор" кліматичних цілей: Асоціація UBTA про експертне обговорення проекту НВВ-2

Україні потрібен "коридор" кліматичних цілей: Асоціація UBTA про експертне обговорення проекту НВВ-2

Київ • УНН

 • 42470 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У вівторок, 27 квітня, відбулось обговорення проекту Другого національно визначеного внеску до Паризької угоди (НВВ-2) на базі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в якому взяли участь представники галузевих та бізнес-асоціацій. За результатами, учасники підтримали ідею створення "коридору" цілей НВВ-2 – діапазону значень, в межах яких українська економіка та бізнес будуть здатні виконати свої зобов’язання, повідомляє Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA), передає УНН.

Деталі 

UBTA підтримує опцію "коридору" та наголошує, що це дозволить більш зважено підійти до фіналізації документу по НВВ-2, який презентують міжнародним партнерам у липні цього року.

За словами заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Торгового представника України Тараса Качки, Україна залишалась одним з лідерів зі скорочення викидів протягом останніх 30 років.

"Водночас це скорочення далося країні або ціною зменшення ВВП (тобто, збіднення людей), або окупацією і фізичним знищенням виробничих об’єктів. Для нас НВВ-2 – це амбіція трансформації як кліматичної, так й економічної політики... Найбільше, що нас непокоїть – як досягти цього результату", – зазначив Качка.

Директор "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап наголосив на необхідності чіткого визначення фінансових інструментів для досягнення цілей зі скорочення парникових викидів та поділився прикладами країн, які оголосили про діапазон значень Національно визначеного внеску.

"Проект НВВ-2 в поточній редакції, на жаль, не містить розрахунків, чи зможе населення як одне з джерел фінансування, його "потягнути”. Ми маємо не тільки затвердити цифру НВВ-2, але й дорожню карту щодо досягнення цих цілей, а також фінансові механізми, які в цьому допоможуть. Велика кількість країн, навіть більш економічно розвинутих, ніж Україна, фактично говорять про “коридор” цілей. Наприклад, США – 50-52% від 2005 року, Канада – 40-45% від 2005 року до 2030 року. У 2015 році такий “коридор” давали Бразилія, Казахстан", – підкреслив Кирило Криволап.

Представляючи інтереси українських аграріїв, керівник комітету Європейського зеленого курсу Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) наголосив на можливості реалізації “коридору” кліматичних цілей.

"Наша позиція наступна: чим більшу амбіцію ми заявимо по НВВ-2, тим менше у нас може бути амплітуда для переговорних позицій з нашими європейськими партнерами по можливим умовам СВАМ для України. Тому ми підтримуємо позицію Президента України та колег із Центру економічного відновлення і вважаємо необхідним встановити певний “коридор” в НВВ-2. Є необхідність обговорювати дві можливі цифри: умовну – як найбільш амбітну, яку можна досягти завдяки фінансовим можливостям як зсередини країни, так із залученням коштів з-за кордону, так і безумовну, яку ми реально зможемо виконати", – зазначив Дмитро Васильєв.

Фінальний проект Другого національно визначеного внеску в межах підписаної Україною Паризької кліматичної угоди буде презентовано європейським партнерам у липні 2021 року. Наразі документ Міндовкілля активно обговорюється у експертних та профільних колах.

Доповнення

Між Мінекології та представниками бізнесу відбулася гаряча дискусія щодо Другого національно-визначеного внеску в рамках Паризької угоди: на кону 102 млрд грн інвестицій. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами