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Украине нужен "коридор" климатических целей: Ассоциация UBTA об экспертном обсуждении проекта НОВ-2

Украине нужен "коридор" климатических целей: Ассоциация UBTA об экспертном обсуждении проекта НОВ-2

Киев  •  УНН

 • 42462 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во вторник, 27 апреля, состоялось обсуждение проекта Второго национально-определенного вклада в Парижское соглашение (НОВ-2) на базе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором приняли участие представители отраслевых и бизнес-ассоциаций. По результатам, участники поддержали идею создания "коридора" целей НОВ-2 - диапазона значений, в пределах которых украинская экономика и бизнес будут способны выполнить свои обязательства, сообщает Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA), передает УНН.

Детали

UBTA поддерживает опцию "коридора" и отмечает, что это позволит более взвешенно подойти к финализации документа по НОВ-2, который представят международным партнерам в июле этого года.

По словам заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Торгового представителя Украины Тараса Качки, Украина оставалась одним из лидеров по сокращению выбросов в течение последних 30 лет.

"Вместе с тем это сокращение далось стране или ценой уменьшения ВВП (то есть, обеднение людей), или оккупацией и физическим уничтожением производственных объектов. Для нас НОВ-2 - это амбиция трансформации как климатической, так и экономической политики... Больше всего нас беспокоит - как достичь этого результата", - отметил Качка.

Директор "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап отметил необходимость четкого определения финансовых инструментов для достижения целей по сокращению парниковых выбросов и поделился примерами стран, которые объявили о диапазоне значений Национально-определенного взноса.

"Проект НОВ-2 в текущей редакции, к сожалению, не содержит расчетов, сможет ли население как один из источников финансирования его "потянуть". Мы должны не только утвердить цифру НОВ-2, но и дорожную карту по достижению этих целей, а также финансовые механизмы, которые в этом помогут. Большое количество стран, даже более экономически развитых, чем Украина, фактически говорят о "коридоре" целей. Например, США - 50-52% с 2005 года, Канада - 40-45% с 2005 года до 2030 года. В 2015 году такой "коридор" давали Бразилия, Казахстан", - подчеркнул Кирилл Криволап.

Представляя интересы украинских аграриев, руководитель комитета Европейского зеленого курса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) отметил возможности реализации "коридора" климатических целей.

"Наша позиция следующая: чем большую амбицию мы заявим по НОВ-2, тем меньше у нас может быть амплитуда для переговорных позиций с нашими европейскими партнерами по возможным условиям СВАМ для Украины. Поэтому мы поддерживаем позицию Президента Украины и коллег из Центра экономического восстановления и считаем необходимым установить определенный "коридор" в НОВ-2. Есть необходимость обсуждать две возможные цифры: условную - как наиболее амбициозную, которую можно достичь благодаря финансовым возможностям как изнутри страны, так и с привлечением средств из-за рубежа, так и безусловную, которую мы реально сможем выполнить", - отметил Дмитрий Васильев.

Финальный проект Второго национально-определенного вклада в рамках подписанного Украиной Парижской климатического соглашения будет представлен европейским партнерам в июле 2021 года. Сейчас документ Минприроды активно обсуждается в экспертных и профильных кругах.

Дополнение

Между Минэкологии и представителями бизнеса состоялась горячая дискуссия относительно Второго национально-определенного вклада в рамках Парижского соглашения: на кону 102 млрд грн инвестиций.

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