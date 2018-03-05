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Україна займає 4 місце в рейтингу постачальників агропродукції в ЄС

Україна займає 4 місце в рейтингу постачальників агропродукції в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. За підсумками 2017 року Україна показала зростання поставок агропродовольчої продукції в ЄС на 34%, що на 1,4 млрд євро більше, ніж роком раніше, передає УНН з посиланням на УКАБ.

"Така динаміка є рекордною за останні п'ять років. Відповідно до останнього звіту Європейської Комісії, серед основних країн-постачальників агропродовольчої продукції в ЄС Україна піднялася з 8-го на 4-е місце, поступаючись тільки Бразилії, США і Аргентині", - підкреслили в УКАБ.

За станом на кінець лютого поточного року, Україна вже закрила 4 квоти на мед, виноградний і яблучний соки, а також пшеницю і кукурудзу на безмитний експорт в ЄС. Закрита також квартальна квота на експорт м'яса птиці і піврічна квота - на вершкове масло.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна рекордно збільшила експорт вершкового масла

"В минулому році спостерігалося більш активне закриття квот на початку року. У лютому 2017 року з 4-х закритих квот спостерігалося значне використання ряду інших квот в межах 70-80%", - нагадали в асоціації.

В УКАБ відзначили позитивні результати дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Третій рік дії Угоди про асоціацію вже почав приносити позитивні результати. Частка країн ЄС в структурі агропродовольчого експорту України зараз становить близько 32%, а сам аграрний експорт України в ЄС став рекордним за останні 5 років. І хоча більшість експортованої в ЄС продукції - це сировина, активно нарощуються поставки нішевих та готових продуктів, як, наприклад, - кондитерських виробів, ягід, горіхів і соків", - прокоментувала аналітик зовнішньої торгівлі агропродовольчої продукцією асоціації Дарина Грицая нко.

Як повідомляв УНН, Україна нарощує експорт вершкового масла за кордон на тлі зменшення виробництва олії та тваринних жирів, а також на тлі значного збільшення імпорту пальмових жирів.

Така тенденція, на думку народного депутата Сергія Тригубенка, може свідчити про дискримінації українського споживача з боку вітчизняних молочників.

"Наші молочники відправили на ринки, переважно Марокко, Туреччини та Нідерландів, 30,5 тис. тонн цього продукту. В цей же проміжок часу показники імпорту пальмової олії в Україну також зросли - вдвічі. Мова про близько 78 тис. тонн, що стали рекордними за останні сім сезонів", - написав нардеп.

Тим часом, за даними контролюючих організацій, в даний час на українському ринку 74% вершкового масла - фальсифікат.

"Я хочу помилятися, але така статистика наводить на сумні висновки... Схоже, наш вітчизняний виробник, вибравши експортну стратегію, найбільш якісну продукцію (так як вершкове масло з пальмою купувати ніхто не буде) відправляє за кордон, а на внутрішній ринок продає максимально здешевлений і шкідливий продукт?" - зазначив Тригубенко.

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