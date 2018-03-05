Украина занимает 4 место в рейтинге поставщиков агропродукции в ЕС

"Такая динамика является рекордной за последние пять лет. Согласно последнему отчету Европейской Комиссии, среди основных стран-поставщиков агропродовольственной продукции в ЕС Украина поднялась с 8-го на 4-е место, уступая только Бразилии, США и Аргентине", - подчеркнули в УКАБ.

По состоянию конец февраля текущего года, Украина уже закрыла 4 квоты на мед, виноградный и яблочный соки, а также пшеницу и кукурузу на беспошлинный экспорт в ЕС. Закрыта также квартальная квота на экспорт мяса птицы и полугодовая квота — на сливочное масло.

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"В прошлом году наблюдалось более активное закрытие квот в начале года. В феврале 2017 года из 4-х закрытых квот наблюдалось значительное использование ряда других квот в пределах 70-80%", - напомнили в ассоциации.

В УКАБ отметили положительные результаты действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Третий год действия Соглашения об ассоциации уже начал приносить положительные результаты. Доля стран ЕС в структуре агропродовольственного экспорта Украины сейчас составляет около 32%, а сам аграрный экспорт Украины в ЕС стал рекордным за последние 5 лет. И хотя большинство экспортируемой в ЕС продукции — это сырье, активно наращиваются поставки нишевых и готовых продуктов, как, например, — кондитерских изделий, ягод, орехов и соков", — прокомментировала аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией ассоциации Дарья Гриценко.

Как сообщал УНН, Украина наращивает экспорт сливочного масла заграницу на фоне уменьшение производства масла и животных жиров, а также на фоне значительного увеличения импорта пальмовых жиров.

Такая тенденция, по мнению народного депутат Сергей Тригубенка, может свидетельствовать о дискриминации украинского потребителя со стороны отечественных молочников.

“Наши молочники отправили на рынки, преимущественно Марокко, Турции и Нидерландов, 30,5 тыс. тонн этого продукта. В этот же промежуток времени показатели импорта пальмового масла в Украину также выросли — вдвое. Речь о около 78 тыс. тонн, что стали рекордными за последние семь сезонов”, — написал нардеп.

Между тем, по данным контролирующих организаций, в настоящее время на украинском рынке 74% сливочного масла — фальсификат.

“Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (так как сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?” — отметил Тригубенко.