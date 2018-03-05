Украина занимает 4 место в рейтинге поставщиков агропродукции в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. По итогам 2017 года Украина показала рост поставок агропродовольственной продукции в ЕС на 34%, что на 1,4 млрд евро больше, чем годом ранее, передает УНН со ссылкой на УКАБ.
"Такая динамика является рекордной за последние пять лет. Согласно последнему отчету Европейской Комиссии, среди основных стран-поставщиков агропродовольственной продукции в ЕС Украина поднялась с 8-го на 4-е место, уступая только Бразилии, США и Аргентине", - подчеркнули в УКАБ.
По состоянию конец февраля текущего года, Украина уже закрыла 4 квоты на мед, виноградный и яблочный соки, а также пшеницу и кукурузу на беспошлинный экспорт в ЕС. Закрыта также квартальная квота на экспорт мяса птицы и полугодовая квота — на сливочное масло.
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"В прошлом году наблюдалось более активное закрытие квот в начале года. В феврале 2017 года из 4-х закрытых квот наблюдалось значительное использование ряда других квот в пределах 70-80%", - напомнили в ассоциации.
В УКАБ отметили положительные результаты действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Третий год действия Соглашения об ассоциации уже начал приносить положительные результаты. Доля стран ЕС в структуре агропродовольственного экспорта Украины сейчас составляет около 32%, а сам аграрный экспорт Украины в ЕС стал рекордным за последние 5 лет. И хотя большинство экспортируемой в ЕС продукции — это сырье, активно наращиваются поставки нишевых и готовых продуктов, как, например, — кондитерских изделий, ягод, орехов и соков", — прокомментировала аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией ассоциации Дарья Гриценко.
Как сообщал УНН, Украина наращивает экспорт сливочного масла заграницу на фоне уменьшение производства масла и животных жиров, а также на фоне значительного увеличения импорта пальмовых жиров.
Такая тенденция, по мнению народного депутат Сергей Тригубенка, может свидетельствовать о дискриминации украинского потребителя со стороны отечественных молочников.
“Наши молочники отправили на рынки, преимущественно Марокко, Турции и Нидерландов, 30,5 тыс. тонн этого продукта. В этот же промежуток времени показатели импорта пальмового масла в Украину также выросли — вдвое. Речь о около 78 тыс. тонн, что стали рекордными за последние семь сезонов”, — написал нардеп.
Между тем, по данным контролирующих организаций, в настоящее время на украинском рынке 74% сливочного масла — фальсификат.
“Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (так как сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?” — отметил Тригубенко.