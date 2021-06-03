Україна за прикладом Туреччини повинна перейти на антигенні тести на COVID-19 для в'їзду - експерт

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 31065 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 110534 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 152543 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 136362 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 142792 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 99659 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83881 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 188601 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88744 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 282618 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 69800 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 11801 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 24718 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 33491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 50041 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 154687 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 188579 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 282604 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 449657 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 435498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 7908 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33849 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39268 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39679 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40599 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Україна за прикладом Туреччини повинна перейти на антигенні тести на COVID-19 для в'їзду - експерт

Київ • УНН

 • 17591 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Відзавтра діють нові правила в’їзду українців до Туреччини — не лише за результатами негативного ПЛР-тесту, але й експрес-тесту на антиген. В Україні немає жодних перешкод також використовувати для в’їзду антигенні тести — як експрес, так і вітчизняні методом ІФА, які коштують лише 70 гривень. Чому державі треба переглянути свої правила для в’їзду іноземців і яким чином розширення дозволених опцій тестування принесе користь українцям і зекономить їхні кошти — в коментарі УНН пояснила політтехнолог Світлана Кушнір.

Україна за прикладом Туреччини повинна перейти на антигенні тести на COVID-19 для в'їзду - експерт

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медики розповіли про переваги ІФА-тестів на антиген коронавірусу як альтернативи ПЛР-методу

Цитата

“У момент, коли ти погоджуєшся в Україні пройти ПЛР-тест, маєш вистояти чергу, де на один квадратний метр таких як ти по п’ять осіб. Ось таке ставлення до своїх громадян. Тому я думаю, що треба дивитися на досвід у світі, орієнтуватися на те, щоб тестування було швидке, комфортне і, головне — безпечне та надійне. Чи піде на це Міністерство охорони здоров’я? Тому що насправді такі правила мають розробляти як пропозицію МОЗ і пропонуватись для затвердження Кабміну. А вже потім Кабмін видає доручення в Міграційну службу, щоб вони застосовували саме таку процедуру для виїзду в країну”, — пояснює Світлана Кушнір.

Деталі

За її словами, використання антигенних тестів особливо вітчизняного виробництва в першу чергу має суттєву перевагу — низьку ціну.

“Якби дали можливість українцям той чи інший тест, я думаю, що більшість обрала б можливість використовувати дешевші тести на антиген. Я думаю, що у нашої влади трохи „пізнє запалювання“. Питання в тому, хто візьме на себе відповідальність введення нових видів тестування для приїжджаючих в Україну, бо про дешевші та вигідніші тести для українців, мабуть, влада поки що не думає”, — наголосила Кушнір.

Експертка окремо зауважила, що проявом турботи до громадян України з боку влади стане забезпечення безплатного проходження тесту під час повернення в країну.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45