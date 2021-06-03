Україна за прикладом Туреччини повинна перейти на антигенні тести на COVID-19 для в'їзду - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Відзавтра діють нові правила в’їзду українців до Туреччини — не лише за результатами негативного ПЛР-тесту, але й експрес-тесту на антиген. В Україні немає жодних перешкод також використовувати для в’їзду антигенні тести — як експрес, так і вітчизняні методом ІФА, які коштують лише 70 гривень. Чому державі треба переглянути свої правила для в’їзду іноземців і яким чином розширення дозволених опцій тестування принесе користь українцям і зекономить їхні кошти — в коментарі УНН пояснила політтехнолог Світлана Кушнір.
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“У момент, коли ти погоджуєшся в Україні пройти ПЛР-тест, маєш вистояти чергу, де на один квадратний метр таких як ти по п’ять осіб. Ось таке ставлення до своїх громадян. Тому я думаю, що треба дивитися на досвід у світі, орієнтуватися на те, щоб тестування було швидке, комфортне і, головне — безпечне та надійне. Чи піде на це Міністерство охорони здоров’я? Тому що насправді такі правила мають розробляти як пропозицію МОЗ і пропонуватись для затвердження Кабміну. А вже потім Кабмін видає доручення в Міграційну службу, щоб вони застосовували саме таку процедуру для виїзду в країну”, — пояснює Світлана Кушнір.
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За її словами, використання антигенних тестів особливо вітчизняного виробництва в першу чергу має суттєву перевагу — низьку ціну.
“Якби дали можливість українцям той чи інший тест, я думаю, що більшість обрала б можливість використовувати дешевші тести на антиген. Я думаю, що у нашої влади трохи „пізнє запалювання“. Питання в тому, хто візьме на себе відповідальність введення нових видів тестування для приїжджаючих в Україну, бо про дешевші та вигідніші тести для українців, мабуть, влада поки що не думає”, — наголосила Кушнір.
Експертка окремо зауважила, що проявом турботи до громадян України з боку влади стане забезпечення безплатного проходження тесту під час повернення в країну.