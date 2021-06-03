Украина по примеру Турции должна перейти на антигенные тесты на COVID-19 для въезда - эксперт

КИЕВ. 3 июня. УНН. С завтрашнего дня действуют новые правила въезда украинцев в Турцию — не только по результатам отрицательного ПЦР-теста, но и экспресс-теста на антиген. В Украине нет никаких препятствий также использовать для въезда антигенные тесты — как экспресс, так и отечественные методом ИФА, которые стоят всего 70 гривен. Почему государству надо пересмотреть свои правила для въезда иностранцев и каким образом расширение разрешенных опций тестирования принесет пользу украинцам и сэкономит их средства — в комментарии УНН объяснила политтехнолог Светлана Кушнир.