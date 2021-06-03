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Украина по примеру Турции должна перейти на антигенные тесты на COVID-19 для въезда - эксперт

Киев • УНН

 • 17590 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. С завтрашнего дня действуют новые правила въезда украинцев в Турцию — не только по результатам отрицательного ПЦР-теста, но и экспресс-теста на антиген. В Украине нет никаких препятствий также использовать для въезда антигенные тесты — как экспресс, так и отечественные методом ИФА, которые стоят всего 70 гривен. Почему государству надо пересмотреть свои правила для въезда иностранцев и каким образом расширение разрешенных опций тестирования принесет пользу украинцам и сэкономит их средства — в комментарии УНН объяснила политтехнолог Светлана Кушнир.

Украина по примеру Турции должна перейти на антигенные тесты на COVID-19 для въезда - эксперт

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Цитата

“В момент, когда ты соглашаешься в Украине пройти ПЦР-тест, должен выстоять очередь, где на один квадратный метр таких как ты по пять человек. Вот такое отношение к своим гражданам. Поэтому я думаю, что надо смотреть на опыт в мире, ориентироваться на то, чтобы тестирование было быстрое, удобное и, главное — безопасное и надежное. Пойдет ли на это Министерство здравоохранения? Потому что на самом деле такие правила должны разрабатывать как предложение Минздрава и предлагаться для утверждения Кабмину. А уже потом Кабмин выдает доверенности в Миграционную службу, чтобы они применяли именно такую процедуру для выезда в страну”, — объясняет Светлана Кушнир.

Детали

По ее словам, использование антигенных тестов особенно отечественного производства в первую очередь имеет существенное преимущество — низкую цену.

“Если бы дали возможность украинцам тот или иной тест, я думаю, что большинство выбрало бы использовать более дешевые тесты на антиген. Я думаю, что у нашей власти немного „позднее зажигание“. Вопрос в том, кто возьмет на себя ответственность введения новых видов тестирования для приезжающих в Украину, потому что о дешевле и выгоднее тестах для украинцев, пожалуй, власть пока не думает”, — отметила Кушнир.

Эксперт отдельно отметила, что проявлением заботы к гражданам Украины со стороны власти станет обеспечение бесплатного прохождения теста при возвращении в страну.

 

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