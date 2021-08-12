Україна відповіла на чергові закиди Кремля: РФ намагається перекласти відповідальність із хворої голови на здорову
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти з себе відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих українських територіях. Про це йдеться в коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНН.
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“Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти відповідальність із хворої голови на здорову. Сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов’язань дедалі частіше підміняється галасливими політичними заявами”, — заявив Ніколенко.
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Зі слів речника МЗС, Росія має можливість не на словах, а на ділі довести наявність політичної волі завершити розв’язаний нею збройний конфлікт з Україною: віддати наказ підконтрольним їй збройним угрупованням на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи, розблокувати виконання рішень лідерів Нормандського формату.
“Мешканці тимчасово окупованих українських територій потребують альтернативи руйнівній політиці „русского мира“. В Москві повинні нарешті усвідомити, що побудувати мир на російських танках неможливо”, — наголосив дипломат.
Він підкреслив, що Україна разом із партнерами продовжить працювати над нейтралізацією спільних безпекових загроз, поліпшення добробуту постраждалого населення по обидві сторони лінії розмежування, повернення в активний порядок денний кримської проблематики.
“І надалі налаштовані досягти прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Розраховуємо, що від логіки війни неминуче відмовляться й в Росії”, — додав речник.
Про що заявила Москва
Так, раніше сьогодні МЗС РФ оприлюднив коментар заступника Директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ніколая Лахоніна, який заявив, що обстановка в Україні у нього “продовжує викликати занепокоєння”.
Так, чиновник висловив стурбованість через ситуацію у сфері безпеки на сході нашої країни, і поклав на це відповідальність зокрема на “покровителів Києва” — країни Заходу.
Обурення у російського МЗС викликали і спільні навчання України із партнерами по НАТО у Чорному морі.
Згадали і інтерв’ю президента України Володимира Зеленського, в якому Глава держави висловився наступним чином: “Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованій, і ти вважаєш, що „наше діло праве, нам — в Росію, ми — росіяни“ — це велика помилка залишатися жити на Донбасі”.
“За подібне розпалювання міжнаціональної ворожнечі в країнах Євросоюзу — куди так прагнуть нинішня влада в Києві — загрожує кримінальна відповідальність”, — йдеться в коментарі Лахоніна.
Критиці було піддано і схвалений нещодавно урядом законопроект “Про державну політику перехідного періоду”. Його положення, на думку “дипломата”, не мають “нічого спільного” з Мінськими угодами.
Доповнення
7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності.