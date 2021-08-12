Україна відповіла на чергові закиди Кремля: РФ намагається перекласти відповідальність із хворої голови на здорову

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти з себе відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих українських територіях. Про це йдеться в коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНН.