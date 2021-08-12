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Украина ответила на очередные упреки Кремля: РФ пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Российская Федерация отчаянно пытается переложить с себя ответственность за ситуацию на временно оккупированных украинских территориях. Об этом говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНН.

Цитата

“Российская Федерация отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется громкими политическими заявлениями”, — заявил Николенко.

Детали

По словам представителя МИД, Россия имеет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной: отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнения решений лидеров Нормандского формата.

“Жители временно оккупированных украинских территорий требуют альтернативы разрушительной политике „русского мира“. В Москве должны наконец осознать, что построить мир на российских танках невозможно”, — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами продолжит работать над нейтрализацией совместных угроз безопасности, улучшения благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения, возвращение в активную повестку дня крымской проблематики.

“И в дальнейшем настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России”, — добавил пресс-секретарь.

О чем заявила Москва

Так, ранее сегодня МИД РФ обнародовал комментарий заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина, который заявил, что обстановка в Украине у него “продолжает вызывать беспокойство”.

Так, чиновник выразил обеспокоенность из-за ситуации в сфере безопасности на востоке нашей страны, и возложил на это ответственность частности “покровителей Киева” — страны Запада.

Возмущение у российского МИД вызвали и совместные учения Украины с партнерами по НАТО в Черном море.

Вспомнили и интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором Глава государства высказался следующим образом: “Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что „наше дело правое, нам — в Россию, мы — русские“ — это большая ошибка оставаться жить на Донбассе”.

“За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза — куда так стремятся нынешняя власть в Киеве — грозит уголовная ответственность”, — говорится в комментарии Лахонина.

Критике подверглись и одобренный недавно правительством законопроект “О государственной политике переходного периода”. Его положение, по мнению “дипломата”, не имеют “ничего общего” из Минскими соглашениями.

Дополнение

7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинском Крыму начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развязывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности.

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