Україна ухвалила 12 законів з забезпечення виконання угоди про асоціацію з ЄС

"Один з наших постійних пріоритетів – це закони, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію. За кожним з цих законів є своя велика історія, кожен з цих законів викликав велику дискусію в залі, і кожен з цих законів належав до різних сфер життя. Саме тому з урядом, з прем’єр-міністром створили спільний план і спільні прерогативи з виконання угоди про асоціацію", - сказав він.



За словами Парубія, вони визначили перелік законів і визначили, які з них найбільш стратегічні на даному етапі.



"Хочу вам сказати, що за період, коли була затверджена дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію в Україні, нами було прийнято в цілому 12 законів, які вже вступили в дію. Було в першому читанні прийнято 9 законів, і 6 законів були відправлені в комітети на повторне перше читання після детального розгляду в парламенті", - зазначив голова ВР.



Він водночас визнав, що ця цифра, можливо, не є вражаючою, але кожен з цих законів, з його слів, це - фундаментальні рішення, що мали величезний вплив на свою галузь.



"Нагадаю деякі з них: це кодекс України з процедур банкрутства, закон України про товариство з обмеженою і додатковою відповідальністю, закон про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права, закон про стратегічну екологічну оцінку", - додав Парубій.



Як повідомляв УНН, загальний прогрес України у виконанні усіх зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом становить 42%.