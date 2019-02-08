Загальний прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом становить 42%

"Це кращий показник, ніж був у 2017 році, особливо якщо враховувати той факт, що зараз ми одночасно виконуємо частину тих завдань, які були заплановані раніше. Загальний прогрес виконання усіх зобов’язань за Угодою дорівнює 42%, а кожному міністерству відомо про ті ділянки роботи, які потрібно виконати, щоб збільшити ці показники", – підкреслила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що за підсумками минулого року прогрес виконання зобов’язань за Угодою, передбачених на 2018 рік, становить 52%.

Як повідомляв УНН, уряд затвердив арбітрів щодо суперечок в рамках асоціації з Євросоюзом.