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Загальний прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом становить 42%

Загальний прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом становить 42%

Київ • УНН

 • 9337 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Загальний прогрес України у виконанні усіх зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом становить 42%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.

"Це кращий показник, ніж був у 2017 році, особливо якщо враховувати той факт, що зараз ми одночасно виконуємо частину тих завдань, які були заплановані раніше. Загальний прогрес виконання усіх зобов’язань за Угодою дорівнює 42%, а кожному міністерству відомо про ті ділянки роботи, які потрібно виконати, щоб збільшити ці показники", – підкреслила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що за підсумками минулого року прогрес виконання зобов’язань за Угодою, передбачених на 2018 рік, становить 52%.

Як повідомляв УНН, уряд затвердив арбітрів щодо суперечок в рамках асоціації з Євросоюзом.

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