Уряд затвердив арбітрів щодо суперечок в рамках асоціації з Євросоюзом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив перелік арбітрів для вирішення суперечок в рамках Угоди про асоціацію з Європейським союзом, передає УНН.
"Схвалити проект Рішення Комітету асоціації Україна-ЄС у торгівельному складі про формування списку арбітрів, передбаченого статею 323 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії й їхніми державами членами, з їхньої сторони", - сказано в документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блокування співпраці України з ЄС порушує зобов'язання Будапешта щодо угоди про асоціацію – дипломат
Нагадаємо, за підсумками Ради асоціації Україна та ЄС підписали вісім угод.